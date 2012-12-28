Все новости
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Происшествия
1491
сегодня, 13:39
6

И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина

Весеннее обострение — налицо.

Сегодня ночью мать 36-летнего липчанина обратилась в экстренную службу 112 и попросила спасти её сына. По данным GOROD48, мужчина расстался с девушкой, выпил и убитый горем отправился на площадку пожарной лестницы девятого этажа дома по улице Титова. К счастью, его успели остановить.

«Спасатели мгновенно выехали в многоэтажку на улице Титова и до приезда медиков оказывали липчанину психологическую поддержку: говорили с ним, удерживали внимание. Именно это непрерывное присутствие и человеческий контакт помогли спасти человека от рокового шага», — сообщает УГПСС Липецкой области.

В конце концов мужчину отговорили и передали бригаде скорой помощи живым и невредимым.
спасатели
0
7
3
11
6

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
37 минут назад
Расставание с девушкой совсем не повод кончать жизнь самоубийством!!! Спасибо спасателям, успели вовремя.
Ответить
Бабуля
40 минут назад
Ни один мужчина и ни одна женщина не стоят того, чтобы сводить счеты с жизнью и превратить жизнь главной женщины в жизни каждого человека - МАТЕРИ в сплошной ад! Будьте благоразумны! Тем более, что это еще и Смертный грех ...
Ответить
Липецкий
46 минут назад
Кабаки да бабы доведут до цугундера.....
Ответить
Прохожий
48 минут назад
НА ЛИЦО наносят макияж, а обострение - НАЛИЦО.
Ответить
Борзый липчанин
50 минут назад
Не важно сколько у тебя денег , не важен твой статус , главное быть смелым и настойчивым и тогда у тебя все получиться
Ответить
Animal planet.
51 минуту назад
Возьми шерстяного друга из приюта и все будет хорошо.
Ответить
