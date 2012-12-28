Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Весеннее обострение — налицо.
«Спасатели мгновенно выехали в многоэтажку на улице Титова и до приезда медиков оказывали липчанину психологическую поддержку: говорили с ним, удерживали внимание. Именно это непрерывное присутствие и человеческий контакт помогли спасти человека от рокового шага», — сообщает УГПСС Липецкой области.
В конце концов мужчину отговорили и передали бригаде скорой помощи живым и невредимым.
