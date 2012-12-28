И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина

Весеннее обострение — налицо.



Сегодня ночью мать 36-летнего липчанина обратилась в экстренную службу 112 и попросила спасти её сына. По данным GOROD48, мужчина расстался с девушкой, выпил и убитый горем отправился на площадку пожарной лестницы девятого этажа дома по улице Титова. К счастью, его успели остановить.«Спасатели мгновенно выехали в многоэтажку на улице Титова и до приезда медиков оказывали липчанину психологическую поддержку: говорили с ним, удерживали внимание. Именно это непрерывное присутствие и человеческий контакт помогли спасти человека от рокового шага», — сообщает УГПСС Липецкой области.В конце концов мужчину отговорили и передали бригаде скорой помощи живым и невредимым.