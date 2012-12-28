По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу

Находится она в Сселках.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии объявило о поиске подрядчика на ремонт автомобильной дороги по улице Михайловской в Сселках с начальной ценой контракта в 13 525 972 рубля.По данным GOROD48, дорога в Ссёлках должна быть отремонтирована по решению суда.Дорога длиной 330 метров должна быть обновлена к 30 июня. Подрядчику предстоит демонтировать изношенную дорогу до ее основания, поднять высоту песчано-щебеночной подушки, накатать поверх два слоя асфальтобетона.