Общество
240
24 минуты назад
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Находится она в Сселках.
По данным GOROD48, дорога в Ссёлках должна быть отремонтирована по решению суда.
Дорога длиной 330 метров должна быть обновлена к 30 июня. Подрядчику предстоит демонтировать изношенную дорогу до ее основания, поднять высоту песчано-щебеночной подушки, накатать поверх два слоя асфальтобетона.
