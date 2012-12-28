На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

10 мая «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях – без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 отключат холодную воду в домах № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Толстого, №№ 1 стр. 1, 1 стр. 3, 1а, 1а стр. 1, 1а стр. 3, 20, 23, 25, 25а, вл.33, вл.33 стр. 1, 53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д по улице Клары Цеткин и в частном секторе улицы Клары Цеткин.Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.