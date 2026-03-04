Все новости
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Общество
792
сегодня, 11:43
4

«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»

Липецк расцвёл.

У Центрального рынка утром начали продавать традиционные весенние цветы к 8 Марта: мимозы, тюльпаны, гиацинты. И хотя до праздника ещё далеко — на календаре только 4 марта, и мужчины, и сами женщины активно интересуются букетами.

В числе первых покупателей — Анатолий Ельчанинов.

— Мне 87 лет, жене — 90! Дарю мимозы ей каждый год на 8 Марта! Сколько лет мы вместе? Уже и со счёта сбился! Познакомились мы на работе — на совещании. А вообще я и сам очень люблю мимозы — это самые весенние цветы! Давным-давно я служил на Кавказе — рвал эти мимозы огромными охапками, кустами, — С улыбкой признаётся Анатолий Михайлович.

IMG_0271.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0262.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0261.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Анатолия Михайловича мы застали у развала с самыми дешёвыми мимозами — по 50-100 рублей за ветку. Продавщица Оксана Боровских говорит — эти цветы привезли в Липецк на заказ из Абхазии.

— Этот пожилой мужчина — скорее исключение. Пока цветы покупают, в основном, cами женщины, — вздыхает Оксана Боровских.

IMG_0232.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0236.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0218.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Цветочники предупреждают покупателей: мимозу нужно ставить в вазу без воды — это сухоцвет. Тогда ветка точно простоит недели полторы и не осыплется.

По соседству мимозы уже продают по 100-400 рублей. Но они длиннее и пушистее. Иногда цену задирают даже до 500 рублей за ветку размером сантиметров в восемьдесят, а то и метр. Гиацинты — по 400 рублей за горшок.

IMG_0198.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0193.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Виктор Блудов торгует цветами второй год подряд. За мимозами его жена ездила в Воронеж — там чуть дешевле.

IMG_0221.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Лилия Шпотина из посёлка Матырский выращивает тюльпаны уже больше 12 лет. Цветы она продает по 120-150 рублей за штуку. Упаковкой в 20 штук дешевле. Есть очень необычные новые сорта: пионовидные тюльпаны «Авангард», махровые «Ферст Прайс», бахромчатые — «Индиана», гладкие гибридные сорта «Триумф», оригинальный «Матч»…

IMG_0214.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0228.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0230.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Лилия выращивает цветы исключительно из голландских луковиц. Заказывает материал через московскую фирму, которая напрямую работает с европейскими поставщиками.

Говорит, производить семенной материал в России — очень долгий и трудоёмкий процесс. Чтобы «выгнать» хорошую и крупную луковицу размером 12 сантиметров и больше, из которой потом вырастет большой цветок, — нужно три года. И очень много места.

В этом году уличным цветочникам повезло —  стоит вполне комфортная для тюльпанов температура около нуля и прятать их от мороза не нужно. Будет два-три градуса мороза — придётся цветы укрывать.

IMG_0227.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

У продавщицы Людмилы конкуренцию живым тюльпанам составляют букеты из мыла по 200-500 рублей за корзинку. В композиции от трёх до девяти цветов. Людмила уверяет: это очень разумное вложение — сначала, поставив букет в спальне, будете наслаждаться видом и ароматом, пускай и химическим мыльным, а уже после праздника, когда надоест, можно этим и руки мыть.

IMG_0242.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Людмила вообще очень прагматичная женщина: она даже тюльпаны продаёт вместе с луковицей.

— Так они простоят около месяца! А потом, когда цветок опадёт, можно луковицу срезать и посадить на даче. И всё удовольствие — 150 рублей, — уговаривает заняться садоводством Людмила. — По желанию покупателя можем и отрезать луковицу. Но многим именно с ней и надо!

— Пока люди прицениваются, что почём, чтобы порадовать своих мам, бабушек и тётушек. Уже покупают цветы в школы и садики — к весенним утренникам и праздникам. Мы на протяжении уже семи лет выращиваем тюльпаны сами в теплицах в селе Ильино. Сорта разные — начиная от обычных до пионовидных. Каждый раз стараемся вырастить новинки. В этом году появился красный пионовидный тюльпан, который по мере распускания бутона принимает три формы: как розочка, как пион и как тюльпан. Если каждый день подрезать цветок — он начинает гармонично раскрываться. Ещё один интересный сорт — тюльпан «Колумбус» в форме кувшинки. Он уже пятый год — хит сезона, — рассказала Влада Бельская.

IMG_0251.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0250.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0259.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

Со слов Влады, выращивание тюльпанов — очень сложный процесс. Фактически её брат-садовод отдыхает только месяц после 8 Марта. Потом начинает обновлять грунт, убирать старые луковицы…

Тамара Диесперова с семилетним сыном Тихоном с утра — уже с охапками букетов из мимоз и тюльпанов.

IMG_0204.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

— Эти цветы — трём преподавателям сына в музыкальную школу — по сольфеджио, специализации «Балалайка» и концертмейстеру, а также девочкам на всякий случай взяли. Потому что мы уже целый год занимаемся бесплатно, я очень этому удивлена и очень благодарна! — Говорит Тамара.

IMG_0268.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg

IMG_0264.jpeg+2026-03-04-10.12.34+niz.jpg
Комментарии (4)

александр
39 минут назад
однако...цветы дорогие .не по карману ...
Жесть
17 минут назад
Не дороже сигарет и алкоголя! А пару раз в год можно позволить себе купить букет жене, маме, бабушке или девушке!!!Даже не обеднеете, если всем!
Дуся
47 минут назад
Дедушке - здоровья, и его супруге тоже.
Липчанка
51 минуту назад
Не люблю запах мимоз, поэтому мне они бесплатно не нужны! Тюльпаны так себе! Любимый мужчина дарит только белые розы! Их я обожаю!
