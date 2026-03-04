Все новости
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Происшествия
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Общество
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Происшествия
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
Происшествия
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Происшествия
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Общество
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей
Происшествия
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Общество
В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка
Общество
Общество
Студенты металлургического колледжа делают запчасти для НЛМК
НЛМК Live
НЛМК Live
Общество
283
25 минут назад
2

В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка

Десятки кубометров снега свалены на участке, отведенном для строительства СПА-комплекса, ресторана и гостиницы.

У остановки «28-й микрорайон» на огороженной забором территории появилась снежная свалка. Судя по всему, сюда привезли несколько десятков грузовиков снега. Но дело в том, что этот участок площадью три гектара региональное министерство имущественных и земельных отношений в 2024 году передало в аренду ООО «Гостеприимный Липецк» предпринимателя Виталия Брычаева под размещение объектов социально-культурного назначения. На участке компания обязалась возвести к декабрю 2029-го спортивный объект, зону развлечений, СПА-комплекс, ресторан и гостиницу.

c12uowp1kh2ekrek69g8nuvg1v33l8if.jpg

pia1cqqln1jjma68tbp9r6x7kox76ekr.jpg

По закону, размещение снежных свалок где ни попадя запрещено. Непорядок заметили и сегодня специалисты областного фонда имущества, подведомственного министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области, побывали на месте нарушения.

b649b61b-d6f3-481d-9123-b487f006f2f8.jpg+2026-03-04-15.42.34+niz.jpg

IMG_20260303_164956.jpg+2026-03-04-15.42.34+niz.jpg

2dbeeb93-0e1d-42a2-aa8f-3b759f48a499.jpg+2026-03-04-15.42.34+niz.jpg

«По результатам проверки выявлено, что на земельном участке складируются снежные массы. По факту несанкционированного использования земельного участка министерством направлены письма арендатору, органам местного самоуправления для осуществления муниципального земельного контроля и в министерство природных ресурсов и экологии области для реализации мер в рамках своей компетенции, так как снег, образующийся от зимней уборке улицы, является отходами и подлежит размещению на специально оборудованных сооружениях», — сообщило министерство GOROD48.

В Липецке две официальные снежные свалки — возле «Елецкого» и на улице Студеновской. Откуда же появилась третья? По данным GOROD48, компания, арендующая земельный участок в Молодежном парке, заявила проверяющим, что привезла снег с одного из своих объектов.

Кстати, на выделенном Виталию Брычаеву земельном участке в парке выросла прекрасная березовая роща. В прошлом году GOROD48 спросил у предпринимателя, что будет с этими деревьями?

— Мы — за сохранение природы. Мы долго примерялись к участку. Есть деревья, которые не представляют ценность, которые нужно будет убрать. Но мы постараемся сохранить максимум этой рощи, о которой вы говорите. Те же деревья, которые мы снесем, компенсируем посадкой новых, — ответил бизнесмен.

А что будет деревьями, если снег на участок на самом деле привезен с улиц? Ведь в почву попадут соль и реагенты, тонны которых были высыпаны на магистрали города.
снег
уборка города
парк Молодежный
0
1
2
1
0

Комментарии (2)

Пихто
4 минуты назад
А откуда? Весь снег же вывезли. Как власти говорят. Наверняка с других областей завозят)))
Пенс
8 минут назад
Миллионные штрафы ,участок отобрать
