Общество
25 минут назад
В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка
Десятки кубометров снега свалены на участке, отведенном для строительства СПА-комплекса, ресторана и гостиницы.
По закону, размещение снежных свалок где ни попадя запрещено. Непорядок заметили и сегодня специалисты областного фонда имущества, подведомственного министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области, побывали на месте нарушения.
«По результатам проверки выявлено, что на земельном участке складируются снежные массы. По факту несанкционированного использования земельного участка министерством направлены письма арендатору, органам местного самоуправления для осуществления муниципального земельного контроля и в министерство природных ресурсов и экологии области для реализации мер в рамках своей компетенции, так как снег, образующийся от зимней уборке улицы, является отходами и подлежит размещению на специально оборудованных сооружениях», — сообщило министерство GOROD48.
В Липецке две официальные снежные свалки — возле «Елецкого» и на улице Студеновской. Откуда же появилась третья? По данным GOROD48, компания, арендующая земельный участок в Молодежном парке, заявила проверяющим, что привезла снег с одного из своих объектов.
Кстати, на выделенном Виталию Брычаеву земельном участке в парке выросла прекрасная березовая роща. В прошлом году GOROD48 спросил у предпринимателя, что будет с этими деревьями?
— Мы — за сохранение природы. Мы долго примерялись к участку. Есть деревья, которые не представляют ценность, которые нужно будет убрать. Но мы постараемся сохранить максимум этой рощи, о которой вы говорите. Те же деревья, которые мы снесем, компенсируем посадкой новых, — ответил бизнесмен.
А что будет деревьями, если снег на участок на самом деле привезен с улиц? Ведь в почву попадут соль и реагенты, тонны которых были высыпаны на магистрали города.
