Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор

Причиной конфликта стал неоплаченный проезд.

Правобережный районный суд приговорил 18-летнего и 19-летнего липчан к двум годам лишения свободы условно за то, что ещё будучи подростками, 29 января 2023 года они обстреляли автобус №2. Парни признаны виновными в хулиганстве с угрозой применения насилия, на транспорте общего пользования, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору (по части второй статьи 213 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подростки не заплатили за проезд, а когда водитель возмутился, и начал их выпроваживать, они угрожали ему предметами, похожими на пусковое устройство для сигнальных выстрелов. Также они потребовали, чтобы водитель тоже вышел на улицу. Но тот просто закрыл двери и тронулся с места. Раздосадованные подростки в ответ обстреляли автобус осветительно-сигнальными патронами, содержащими в себе специальный пиротехнический состав.«Злоумышленники не менее трех раз выстрелили из сигнального пистолета и пускового устройства для сигнальных выстрелов, создавая опасность для жизни и здоровья пассажиров и горожан, находящихся на остановке общественного транспорта. Ранее эти подростки неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов, в связи с чем состояли на профилактическом учете», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.В адрес должностных лиц органов системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе по предупреждению преступлений в молодежной среде.Добавим, что приговором суда на самих парней помимо ряда ограничений возложена обязанность получить профессиональное образование.