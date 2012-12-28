Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Причиной конфликта стал неоплаченный проезд.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подростки не заплатили за проезд, а когда водитель возмутился, и начал их выпроваживать, они угрожали ему предметами, похожими на пусковое устройство для сигнальных выстрелов. Также они потребовали, чтобы водитель тоже вышел на улицу. Но тот просто закрыл двери и тронулся с места. Раздосадованные подростки в ответ обстреляли автобус осветительно-сигнальными патронами, содержащими в себе специальный пиротехнический состав.
«Злоумышленники не менее трех раз выстрелили из сигнального пистолета и пускового устройства для сигнальных выстрелов, создавая опасность для жизни и здоровья пассажиров и горожан, находящихся на остановке общественного транспорта. Ранее эти подростки неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов, в связи с чем состояли на профилактическом учете», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
В адрес должностных лиц органов системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе по предупреждению преступлений в молодежной среде.
Добавим, что приговором суда на самих парней помимо ряда ограничений возложена обязанность получить профессиональное образование.
