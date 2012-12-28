Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены

Саперы завершили работу.

Как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин, специалисты обезвредили фрагменты БПЛА, упавшего сегодня ночью и повредившего балкон одного из домов в городе. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей четырех домов и размещать их в ПВР.«Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Угрозы больше нет. Благодарю саперов и все экстренные службы за слаженную работу. Напоминаю, по всем возникающим вопросам звонить в ЕДДС по номеру 112», — сообщил мэр Ельца.