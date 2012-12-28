Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
сегодня, 13:04
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Саперы завершили работу.
«Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Угрозы больше нет. Благодарю саперов и все экстренные службы за слаженную работу. Напоминаю, по всем возникающим вопросам звонить в ЕДДС по номеру 112», — сообщил мэр Ельца.
