От Бугра до Городишки — вода да колея

Снежный февраль перешел в мокрый март.

В вашем браузере отключен JavaScript

Редакционная почта GOROD48 забита в эти дни фото и видео уличных потопов, а наши телефоны раскалены от звонков липчан. Почти каждая улица, каждое пригородное село, стали полосами препятствий из ледяных бугров и снежной каши.От центра Липецка в сторону Сокола по стороне Карьера, начиная от улиц Известкой, Фридриха Энгельса (этот районе еще называют Бугром) одни сигналы бедствия. Тающий снег топит даже возвышенности. Дорога у городского кладбища, что между Энгельса и Свердлова стала односторонней. Правая сторона скрыта ледником, все едут по левой, по встречке.И если улица Свердлова хоть и стала вдвое уже, но по центур снег с нее стаял до асфальта, то переулки ведущие на улицы Патриса Лумумбы и Сафонова — все во льду и каше. Но машины проезжают, и редкий прохожий пробирается по обочинам.Со второго десятка домов улицы Патриса Лумумбы и до ее конца, а также по параллельной улице имени члена реввоенсовета 12-й армии Сафонова — под ногами одна шуга. Пенсионерка с сумками навстречу охает: «Так и живем! Чистили? Да чистили, но снега-то сколько нападало!»…Впрочем, и следующие в сторону Сокола улицы ничем не отличаются от этих. В таком же состоянии улица Репина, следующая за ней Свободный Сокол, и часть улицы Дружбы. Все в навалах снега и огромных лужах, которые форсируют по дверь в воде легковушки.Но с одной из центральных сокольских улиц, 40 лет Октября, грузовик вывозит снег, которые погрузчик счищает с обочин.И это верхняя часть Сокола! Внизу такой же кошмар. В ледяной каше и озерах талой воды улицы Бардина, Пирогова, Бабушкина, переулки Ракетный, Болотникова, Ермака, улица Демьяна Бедного (район, называемый Городишка). И вряд ли ситуация лучше на других сокольских улицах.Как рассказали в мэрии Липецка, из-за пришедшей оттепели городские коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Особое внимание они сейчас уделяют районам, которые традиционно подтапливает во время таяния снега.«На этих участках нет ливневок, поэтому мы задействовали ассенизаторские машины, грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Задача — откачивать воду там, где это необходимо, и расчищать проезды», — пояснили в мэрии.Сегодня техника работала в Матырском и Казинке. А завтра, 6 февраля, техника выйдет на расчистку почти двадцати улиц Соколв. В списке — Кротевича, Сафонова, Бородинская, Известковая, Богатырская, Пожарского и другие.В мэрии признают: зима в этом году выдалась снежная и морозная, поэтому последствия ее убирать непросто.«Мы прекрасно понимаем, с какими неудобствами сталкиваются липчане, и делаем всё возможное, чтобы решать проблемы оперативно. Если ваш двор или улицу подтапливает, сообщить об этом можно в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8-800-450-48-48.», — добавили в администрации.