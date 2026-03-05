Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
В Липецкой области — воздушная тревога
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
Читать все
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Трое липчан вернулись из плена
Общество
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Липецкая вечЁрка: афера с машинами, перформанс с домофонами и плывущий город
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
747
сегодня, 19:42
4

От Бугра до Городишки — вода да колея

Снежный февраль перешел в мокрый март.

Редакционная почта GOROD48 забита в эти дни фото и видео уличных потопов, а наши телефоны раскалены от звонков липчан. Почти каждая улица, каждое пригородное село, стали полосами препятствий из ледяных бугров и снежной каши.

От центра Липецка в сторону Сокола по стороне Карьера, начиная от улиц Известкой, Фридриха Энгельса (этот районе еще называют Бугром) одни сигналы бедствия. Тающий снег топит даже возвышенности. Дорога у городского кладбища, что между Энгельса и Свердлова стала односторонней. Правая сторона скрыта ледником, все едут по левой, по встречке.

И если улица Свердлова хоть и стала вдвое уже, но по центур снег с нее стаял до асфальта, то переулки ведущие на улицы Патриса Лумумбы и Сафонова — все во льду и каше. Но машины проезжают, и редкий прохожий пробирается по обочинам.

IMG_20260305_161025.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

Со второго десятка домов улицы Патриса Лумумбы и до ее конца, а также по параллельной улице имени члена реввоенсовета 12-й армии Сафонова — под ногами одна шуга. Пенсионерка с сумками навстречу охает: «Так и живем! Чистили? Да чистили, но снега-то сколько нападало!»…

IMG_20260305_161135.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

IMG_20260305_162518.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

Впрочем, и следующие в сторону Сокола улицы ничем не отличаются от этих. В таком же состоянии улица Репина, следующая за ней Свободный Сокол, и часть улицы Дружбы. Все в навалах снега и огромных лужах, которые форсируют по дверь в воде легковушки.

Но с одной из центральных сокольских улиц, 40 лет Октября, грузовик вывозит снег, которые погрузчик счищает с обочин.

IMG_20260305_163248.jpg

И это верхняя часть Сокола! Внизу такой же кошмар. В ледяной каше и озерах талой воды улицы  Бардина, Пирогова, Бабушкина, переулки Ракетный, Болотникова, Ермака, улица Демьяна Бедного (район, называемый Городишка). И вряд ли ситуация лучше на других сокольских улицах.

IMG_20260305_172341.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

IMG_20260305_172803.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

IMG_20260305_173140.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

IMG_20260305_173145.jpg+2026-03-05-18.37.34+niz.jpg

Как рассказали в мэрии Липецка, из-за пришедшей оттепели городские коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Особое внимание они сейчас уделяют районам, которые традиционно подтапливает во время таяния снега.

«На этих участках нет ливневок, поэтому мы задействовали ассенизаторские машины, грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Задача — откачивать воду там, где это необходимо, и расчищать проезды», — пояснили в мэрии.

Сегодня техника работала в Матырском и Казинке. А завтра, 6 февраля, техника выйдет на расчистку почти двадцати улиц Соколв. В списке — Кротевича, Сафонова, Бородинская, Известковая, Богатырская, Пожарского и другие.

В мэрии признают: зима в этом году выдалась снежная и морозная, поэтому последствия ее убирать непросто.

«Мы прекрасно понимаем, с какими неудобствами сталкиваются липчане, и делаем всё возможное, чтобы решать проблемы оперативно. Если ваш двор или улицу подтапливает, сообщить об этом можно в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8-800-450-48-48.», — добавили в администрации.
подтопление
0
1
2
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алла
2 минуты назад
Орловское шоссе. Ул. Им. Баумана от хорошего заведения и до церкви. Улица ужас. Не только сходит лёд и вода. Сходит асфальт. Его еще тогда разбили когда объезжали по этой дороге , когда делали ремонт на расширение главной улицы Баумана... Разбить разбили все. Везде дыры которые не на коляске не проедешь с ребёнком. Не пешком пройдешь когда дождь или снег тает все можно в плавь только... Ужасно просто
Ответить
65+
2 минуты назад
Не зря В.Матвиенко назвала Липецк Шанхаем !
Ответить
Гоша
28 минут назад
Так видно же что не чищено , снег и лед превратился в кашу и так везде
Ответить
Отлично
сегодня, 19:59
На улице Дружбы , судя по фото , кучу незаконно установленных металлических гаражей демонтировали !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить