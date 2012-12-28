Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Коммунальные службы чистят городские каналы для пропуска талых вод
Запасы снега в городе вдвое превышают многолетние значения.
В преддверии активного таяния снега управление благоустройства Липецка начало комплекс превентивных мероприятий. Основная их часть — расчистка путей отвода талых вод. Вручную от мусора и поросли уже очищено 630 погонных метров водоотводных канав на улицах 9 Января, ХХ Партсъезда, Радиаторной, Каменный Лог, Кленовой.
«Кроме того, проводится расчистка дождеприемных колодцев. Снег и лед убраны с 227 крышек на улицах Космонавтов, Циолковского, Гагарина, Ильича, Адмирала Макарова. Это позволит обеспечить быстрый прием талой воды в ливневую канализацию», — рассказали в управлении.
В ближайшее время начнутся противопаводковые работы в городских низинах, в том числе на улицах Красной, Энергетической, Дарвина, Тюленина, Пугачева, Гусева.
