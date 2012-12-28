Все новости
Общество
467
сегодня, 13:57
4

Коммунальные службы чистят городские каналы для пропуска талых вод

Запасы снега в городе вдвое превышают многолетние значения.

За зиму высота снежного покрова в Липецке достигла 50 сантиметров, а запас воды в снеге составляет 113 миллиметров. Это вдвое превышает среднемноголетние показатели.

В преддверии активного таяния снега управление благоустройства Липецка начало комплекс превентивных мероприятий. Основная их часть — расчистка путей отвода талых вод. Вручную от мусора и поросли уже очищено 630 погонных метров водоотводных канав на улицах 9 Января, ХХ Партсъезда, Радиаторной, Каменный Лог, Кленовой.

«Кроме того, проводится расчистка дождеприемных колодцев. Снег и лед убраны с 227 крышек на улицах Космонавтов, Циолковского, Гагарина, Ильича, Адмирала Макарова. Это позволит обеспечить быстрый прием талой воды в ливневую канализацию», — рассказали в управлении.

В ближайшее время начнутся противопаводковые работы в городских низинах, в том числе на улицах Красной, Энергетической, Дарвина, Тюленина, Пугачева, Гусева.
паводок
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кузя
8 минут назад
А осенью нельзя было сделать?
Ответить
Фокс
17 минут назад
Смотрю я на фото и мне делается смешно! Идёт лесоразработка (по факту) , проезжая часть дороги не перекрыта, предупреждений для водителей никаких. "Лесоруб" без жилета, без каски, держит бензопилу на вытянутой одной руке не боясь, что если пила сорвётся, то она может его на "что-то" укоротить. Кто "организатор" таких работ, ему что, в тюрьму захотелось? Ну и причём тут ветки, если чистить надо саму канаву, русло?
Ответить
Гагарина 2
26 минут назад
А у нас сегодня альпинисты чистили крышу. Молодцы, спасибо.
Ответить
Весело
40 минут назад
Сегодня наблюдал как чистят снег с крыши дома на студенческой . куски льда летят на дорогу. Не могу сказать что попали на кого-нибудь но безопасности никакой.
Ответить
