Общество
3022
сегодня, 12:48
22

В Липецке прошел автомотопробег в честь Дня Победы

В одной колонне ехали мотоциклы и машины современные и ретро техника.

Сегодня по улицам города проехала колонна автомототехники с флагами Победы и российским триколором.

В главе колонны следовали мотоциклисты на импортной технике, а также на советских «Уралах» и «Днепрах».

За колонной байкеров следовали военные «УАЗики» разных моделей, от послевоенных до современных. Дальше ехала автоколонна с флагами, представляющая отечественный автопром, а также весь мировой автопром — от немецких, французских, до китайских и корейских.

Шествия и митинги сегодня в Липецке отменены из-за мер безопасности. Но разные мероприятия посвященные 81-годовщине Победы советских войск над нацистской Германией проходят в парках и культурных учреждениях, во дворах.
Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
9 минут назад
на японских.мотиках день победы..это да.лучшеб пешком.
Ответить
Владимир
сегодня, 18:42
От Тербунов в сторону Хлевного около ста машин, слезы навернулись.
Ответить
Елена
сегодня, 17:21
Горжусь за наших людей, которые приняли участие в автопробеге, посвященном Великой Победе!!!молодцы!!!
Ответить
ГОСТЬ53
сегодня, 17:21
Здорово! С Днём Победы!!!!!А нам невозможно запретить, у нас душа русская и нас Защищают ПВО ! Нам море по колено. Ура!
Ответить
Александр Н.
сегодня, 17:14
Всех с праздником Победы, мирного неба, счастья и благополучия.
Ответить
управдом
сегодня, 16:32
Собака - друг человека.
Ответить
Animal Planet.
сегодня, 15:43
24 июня 1945 года. Красная площадь. В колоннах идут солдаты. И рядом — собаки. Не все. Но те, кто дожил. На руках у офицера — раненый пёс. Символ того, что Победа была общей. Для людей. И для тех, кто молча шёл рядом.CПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Ответить
Animal Planet.
сегодня, 15:38
Санитары: Собаки находили раненых в лесах и под развалинами, привозили медикаменты и вытаскивали солдат из боя.Сапёры: Использовались для поиска мин, благодаря чуткому нюху.Связисты: Протягивали телефонные кабели, доставляли секретные депеши под огнем.Истребители танков: В начале ВОВ обученные собаки использовались для подрыва вражеской техники.Ездовые: Перевозили грузы и боеприпасы, тянули нарты с ранеными.
Ответить
Собачница
сегодня, 19:10
Довели до слез!!! Огромное спасибо что вспомнили о собаках!!!
Ответить
Animal Planet.
сегодня, 15:37
Собаки и кошки играли важную, часто героическую роль на войне, помогая солдатам выживать и выполняя боевые задачи. Собаки использовались как санитары, связисты, сапёры и ездовые, а кошки — для борьбы с грызунами, охраны провизии и как талисманы, поднимающие боевой дух.
Ответить
7777777
23 минуты назад
На верблюдах и лошадях возили тяжести. Голуби работали почтальонами, из баранов шилишубы, из свинины сапоги
Ответить
Игорь.
сегодня, 16:12
Кто о чем, а вшивый о бане.
Ответить
правда
сегодня, 15:29
а как же запрет?
Ответить
Еще комментарии
