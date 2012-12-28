В Липецке прошел автомотопробег в честь Дня Победы

Сегодня по улицам города проехала колонна автомототехники с флагами Победы и российским триколором.В главе колонны следовали мотоциклисты на импортной технике, а также на советских «Уралах» и «Днепрах».За колонной байкеров следовали военные «УАЗики» разных моделей, от послевоенных до современных. Дальше ехала автоколонна с флагами, представляющая отечественный автопром, а также весь мировой автопром — от немецких, французских, до китайских и корейских.Шествия и митинги сегодня в Липецке отменены из-за мер безопасности. Но разные мероприятия посвященные 81-годовщине Победы советских войск над нацистской Германией проходят в парках и культурных учреждениях, во дворах.