В Липецке прошел автомотопробег в честь Дня Победы
В одной колонне ехали мотоциклы и машины современные и ретро техника.
В главе колонны следовали мотоциклисты на импортной технике, а также на советских «Уралах» и «Днепрах».
За колонной байкеров следовали военные «УАЗики» разных моделей, от послевоенных до современных. Дальше ехала автоколонна с флагами, представляющая отечественный автопром, а также весь мировой автопром — от немецких, французских, до китайских и корейских.
Шествия и митинги сегодня в Липецке отменены из-за мер безопасности. Но разные мероприятия посвященные 81-годовщине Победы советских войск над нацистской Германией проходят в парках и культурных учреждениях, во дворах.
