Двое малолеток уговорили 17-летнего парня украсть питбайк

Так как организаторам преступления на тот момент не было еще 14 лет, под суд пойдет их старший товарищ.

Правобережный межрайонный отдел СУ СК РФ по Липецкой области передал в суд уголовное дело по обвинению 17-летнего жителя Липецка в мошенничестве (по части второй 159-й статьи УК РФ): парень присвоил чужой питбайк.Неприкаянный питбайк у здания 9-й спортшколы олимпийского резерва на Осеннем проезде, 10 заприметили два 13-летних друга. Они попытались его укатить, но подростков заметил тренер спортшколы. Он шуганул мальчишек и закатил питбайк в здание, сказав, что вернет его хозяину.Тогда у двух угонщиков появилась мысль: они уговорили 17-летнего знакомого заявить, что это его питбайк. Парень пришел в спортшколу, объявился тренеру, заявил, что купил питбайк без документов на сайте объявлений. Получив мотоцикл, подросток отдал его друзьям. Те же, так и не сумев завести технику, сняли с нее аккумулятор и прикатили к спортшколе. А там как раз находился хозяин питбайка, который оставил его на ночь под домом бабушки.Так как школьники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все шишки собрал их старший товарищ. Ему за обман грозит до 5 лет лишения свободы.