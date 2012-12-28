Праздники Победы в Липецке: как пройдет «Бессмертные полк», где отпраздновать и куда сходить
Липецкая вечЁрка: раненый во время атаки БПЛА ребёнок, машина в раскопке и спасение из Каменного лога
Красный и желтый уровни воздушной опасности в Липецкой области отменили рано утром 9 мая
В Липецком зоопарке поставили на крыло и выпустили на волю трех спасенных летучих мышей
Сотрудники Липецкого зоопарка вернули в естественную среду трёх рукокрылых, которых ранее спасли местные жители. Выпуск прошёл в трёх населённых пунктах региона — Ссёлках, Боринском и Лебедяни, там где изначально нашли ослабленных животных.
Как сообщили в зоопарке, тёплая и сухая майская погода создала идеальные условия для возвращения рукокрылых в дикую природу. Сейчас в воздухе достаточно летающих насекомых — единственного источника пищи для местных видов летучих мышей. Именно зимой животные больше всего нуждаются в помощи человека: без доступа к корму они обречены на гибель.
Выпускали на волю летучих мышей в присутствии людей, которые и спасли крылатых зверьков.
В Зоопарке проходят реабилитацию еще несколько спасенных летучих мышей. Их тоже вскоре выпустят. Точная дата будет объявлена позже в зависимости от прогноза погоды.
С 2024 года Липецкий зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) «Охрана и реабилитация рукокрылых». Сотрудники учреждения не только оказывают прямую помощь животным, но и проводят лекции, просветительские мероприятия, публикуют статьи и истории спасения.
В 2025 году зоопарк выходил и вернул в привычные места обитания пять летучих мышей.
