Общество
595
сегодня, 10:57
8

В Липецком зоопарке поставили на крыло и выпустили на волю трех спасенных летучих мышей

Сотрудники Липецкого зоопарка вернули в естественную среду трёх рукокрылых, которых ранее спасли местные жители. Выпуск прошёл в трёх населённых пунктах региона — Ссёлках, Боринском и Лебедяни, там где изначально нашли ослабленных животных.

Трёх летучих мышей доставили в микрорайон Ссёлки, село Боринское и город Лебедянь из липецкого зоопарка. Все они были обнаружены неравнодушными липчанами в холодное время года в истощённом и нездоровом состоянии. В зоопарке подопечные прошли полный курс ухода: лечение, усиленное питание, восстановление и даже тренировки полёта.

Как сообщили в зоопарке, тёплая и сухая майская погода создала идеальные условия для возвращения рукокрылых в дикую природу. Сейчас в воздухе достаточно летающих насекомых — единственного источника пищи для местных видов летучих мышей. Именно зимой животные больше всего нуждаются в помощи человека: без доступа к корму они обречены на гибель.

Выпускали на волю летучих мышей в присутствии людей, которые и спасли крылатых зверьков.

В Зоопарке проходят реабилитацию еще несколько спасенных летучих мышей. Их тоже вскоре выпустят. Точная дата будет объявлена позже в зависимости от прогноза погоды.

С 2024 года Липецкий зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) «Охрана и реабилитация рукокрылых». Сотрудники учреждения не только оказывают прямую помощь животным, но и проводят лекции, просветительские мероприятия, публикуют статьи и истории спасения.

В 2025 году зоопарк выходил и вернул в привычные места обитания пять летучих мышей.
Комментарии (8)

Ирина
сегодня, 19:16
Соседке.Это для нас они милашки,а когда ты уложила спать грудничка,а сама бегом дела делать,по возврату видишь эту милашка на кроватке у ребенка,что делать
Гость
3 минуты назад
В перчатках взять и отпустить или в обморок упасть
Соседка
сегодня, 18:04
И чего таких милашек боятся?
Ирина
сегодня, 17:48
Ага,а потом люди МЧС вызывают.Лучше бы в зоопарке оставили
Мышь летучая
сегодня, 16:02
Добро пожаловать домой,друзья!
Гость
сегодня, 15:23
Спасибо, за такой нелегкий труд! Малыши, в добрый путь!
Лена
сегодня, 12:57
Спасибо от всей души!!
Гость
сегодня, 12:41
Кая лапочка...
