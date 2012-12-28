Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
537
сегодня, 13:49
3
Липецким перевозчикам выписали штрафов на 119 000 рублей
Такую сумму транспортникам придется выплатить за плохую работу в январе.
«Размер санкций устанавливается на основании навигационных данных в соответствии с федеральным законом и постановлением правительства РФ», — рассказали в мэрии Липецка.
Напомним, на работу общественного транспорта липчане жаловались и в феврале. Особенно часто в жалобах назывались маршруты: № 325, 324, 17, 317, 321. Комментируя ситуацию, в мэрии обещали оштрафовать транспортных коммерсантов. Однако это дело не быстрое. У перевозчиков по условиям контракта есть 10 дней на подготовку документов об их приёмке, а у городского департамента транспорта — 20 дней на приёмку. Следовательно, данные о штрафах перевозчиков за работу в феврале будут известны только к концу марта. Скорее всего, они будут выше, чем за работу в январе. Кстати, по поводу плохой работы автобусов в феврале проверку начала и прокуратура.
0
0
1
3
5
Комментарии (3)