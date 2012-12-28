Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Когда играешь не в приставку, то есть опасность всё успеть
Итоги недели
После выборов пройдет ряд кадровых перестановок и правительстве области, и в администрации Липецка, где новый мэр Роман Ченцов вынужденно работал с командой экс-мэра Евгении Уваркиной. На уровне области, например, нынешнему руководителю регионального ФКР Алексею Костину, дорожнику по образованию, предложено стать начальником регионального управления строительства и архитектуры. На этой неделе якобы по собственному желанию уволился директор ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Дмитрий Митин. Кто его заменит, пока не известно.
Хирург Антон подвёл итоги
трёх летних месяцев и лёг,
устал, настолько было лето
насыщенным, как никогда
День знаний в этом году пришелся на 2 сентября. За парты в области сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов. Как выглядел центр Липецка в понедельник — в нашем фоторепортаже: «С бантами и шарами Липецк встретил утро 2 сентября». В двух школах, 33-й и 46-й, День знаний оказался особенным — их в этом году капитально отремонтировали. Вместе с учениками изменениям удивлялись губернатор и мэр Липецка.
А уже во вторник школы зажили привычной жизнью: кинологи начали проверки анонимных сообщений об их минировании. В ряде школ, учеников которых кормила в прошлом учебном году кейтеринговая компания «Мастер Провиант», с лицевых счетов родителей пропали невыбранные детьми суммы на питание. Примечательно, что «Мастер Провиант» в новом учебном году не попал в число кормящих школьников компаний. Департамент образования мэрии направил претензию поварам о необходимости возврата этих средств. К концу недели стороны договорились.
Осень, пусть даже пока лишь календарная, все же не лето. «В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом», а к середине сентября эпидемиологи прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. Этот процесс цикличный: в сентябре происходит т.наз. смешивание коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население.
За два последних августовских дня автоинспекторы задержали 14 подростков за рулем мототранспорта, которым не исполнилось 16 лет. А между тем права на мотоцикл категории М и подкатегории А1 можно получить в 16 лет, а категории А, В, С и подкатегорий В1 и С1 — с 18 лет. Последняя жертва летних каникул — поправший под колеса «Фольксвагена» в Ельце 31 августа несовершеннолетний электросамокатчик. Участника этого ДТП госпитализировали.
Тем временем в областной детской больнице пожаловались: «Никак не разгрузим детскую реанимацию». У врачей больницы еще никогда не было такого тяжелого лета: число детей-пациентов с тяжелыми травмами выросло втрое по сравнению с каникулами прошлых лет! Через реанимацию, хирургическое и травматологическое отделения прошли 22 ребенка, сбитых на дорогах, тротуарах и даже во дворах. В ДТП по вине взрослых пострадало 36 детей-пассажиров. В клинике проходил лечение и несовершеннолетний водитель машины. С переломами и черепно-мозговыми травмами в больницу попали 16 велосипедистов. Этим летом медики боролись за жизнь 19 детей и подростков, разбившихся на электросамокатах. Но больше всего было тех, кто получил тяжелые увечья на мотоциклах и мопедах — 42 подростка. Еще 12 детей упали с высоты (как правило, это малыши, вывалившиеся из открытых окон).
«Самокаты с улиц надо убрать. Пишем, пишем, толку от этого ноль, — возмутился Да уж.
«А может количество сопливых мопедистов и мотоциклистов уменьшится, если родителей будут привлекать к ответственности? Желательно уголовной — за покупку транспорта детям, не имеющим прав», — написала Молодёжь.
«Низкий поклон всем врачам Липецкой областной детской больницы, всем медсестрам, всем санитаркам, главному врачу! Молодцы, знаете свое дело, спасаете деток!», – поблагодарила медиков Надежда, возможно, мама кого-то из спасенных детей.
Свои неутешительные итоги прошедшего лета подвели спасатели МЧС: 35 погибших на открытой воде, из которых 25 утонули (последней жертвой стал 66-летний мужчина, утонувший 31 августа в Чаплыгинском районе). И это тоже антирекорд: в 2020 году утонули четверо, в 2021-м — 21 человек, в 2022-м — семь, в 2023-м — всего один.
А в эту пятницу трагический случай произошёл на железнодорожной станции Улусарка. 16-летний парнишка зачем-то ночью залез на крышу вагона-зерновоза. И был убит током.
На бересте прораб царапал
Все, что планировал успеть:
построить дом, детей наделать,
купить блокнот, в конце концов
1 сентября обновленный горбатый мост в Липецке сделал короче для горожан дорогу через центр города. И хотя ремонт моста продолжается, транспорт по нему уже поехал. А в понедельник, 2 сентября, мы опубликовали репортаж о возвращении водителей и их пассажиров к привычному маршруту. «Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!» — сказал нам водитель 315-й маршрутки. Он считает, что нужно перенастроить их так, чтобы увеличить время съезда с улицы Советской и заезда на него с Плехановского спуска.
Кое-какие корректировки в настройки светофоров уже внесены «Липецкгорсветом», но существенно ничего не поменялось, ведь скоро ремонты начнутся еще на двух мостах в центре города — на спуске улицы Плеханова, и на Первомайской. Так зачем спешить с перенастройкой светофоров? — решили в мэрии.
«Успеют ли в Липецке закончить ремонт улицы Папина к 1 октября?» Шансов на это откровенно мало. Подрядчик, компания «СДК, как говорится, встряла по вине «РВК-Липецк».
Горводоканал должен был переложить к 30 июля 600 метров водопровода с переподключением домов на улицах Папина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова. Но в срок не успел. «РВК» только завершает уплотнение песка и щебня на своих раскопках, а в «СДК» сомневаются, что все будет сделано технологически правильно. Раскопка должна была вестись с учетом ширины дорожного катка, который утрамбовывает грунт после прокладки трубы. Но траншея получилась узкой и каток не применяли. Качество уплотнения покажет следующая весна.
По контракту в 181,8 млн рублей ООО «СДК» должна сдать 2,1 км улицы к 1 октября с обустройством пешеходных зон, разметкой, знаками, светофорами. По состоянию на сегодня Папина готова от перекрестка с Юных Натуралистов до Водопьянова. В этой ситуации вице-мэр Липецка Николай Дергунов демонстрирует олимпийское спокойствие:
— Мы видим сдвижку по срокам работ у «РВК». Это плохо. Но это хорошо для потребителей и в какой-то степени и для нас, ведь после работ сетевых компаний у нас есть надежда, что обновленная улица Папина долго не потребует ремонта. Я надеюсь и на то, что «РВК» как можно скорее завершит работы по уплотнению песка и щебня в местах своих работ по прокладке водопровода по Папина и Союзной, чтобы дать возможность нашему подрядчику закончить ремонт улицы к 1 октября.
В общем-то удачно
всё сложилось, но
под конец сработал
принцип домино
Утром в понедельник «Квадра» после нескольких дней работы на своих сетях (энергетики меняют магистральный газопровод на улице Авиационной) вновь открыла движение по улице Космонавтов. Это хорошо. Плохо, что «У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок» по сравнению с прошлым годом. По состоянию на начало сентября этого года их — 144, в то время как на аналогичную дату прошлого года их было 22.
Одна из самых значимых строек «Квадры» — замена 822-миллиметрового теплопровода на улице Меркулова вдоль 22-го микрорайона. Для ускорения работы энергетики перекрывали по проспекту 60 лет СССР движение транспорта, в том числе автобусов №№ 1т, 5, 27, 50, 308, 315, 324, 343, 347 с 21 августа по 6 сентября. Но спешка могла закончится бедой: пару дней на этой неделе над головами липчан на улице Меркулова мотался крюк автокрана. «У вас на стройке несчастные случаи были?» — спросили мы у «Квадры». Нам ответили, что грубое нарушение правил безопасности со стороны подрядной организации стало причиной расследования с последующим привлечением виновных к ответственности.
Гидравлические испытания показали, что теплосети продолжают стремительно ветшать. В середине недели из-за множества порывов на сетях 70 многоэтажек в Липецке оставались без горячей воды. Поэтому не имеющим бойлеров горожанам приходится греть воду в тазиках.
А еще помимо сотен ям в местах раскопок энергетиков «Липецк — город тысячи пней». Они остаются после сноса сухих и больных деревьев и не только портят внешний вид города, но и мешают на месте срубленных сажать новые. Пни необходимо корчевать или дробить, но это, как выяснилось, не приоритет мэрии. Главное – убрать сухостой и актированные под снос еще живые, но сгнившие изнутри деревья. Одно такое во вторник упало на улице Гагарина на автомобиль «Хендай». Если дерево росло на муниципальном земельном участке, за повреждение машины заплатит мэрия. И это порой солидные деньги. Так, за «Упавшее на «Мерседес» дерево обошлось мэрии Ельца в 580,5 тысячи рублей».
Мэр вслух прочел японский хокку
про тишину и пустоту,
и прекратились разговоры,
лишь слышно, как растет бамбук
«ЖК «Наполеон» на Манеже начнут достраивать этой осенью». Об этом GOROD48 сообщил собственник этого самого скандального липецкого долгостроя, руководитель ООО «СМУ-3» Александр Бунцев. Год тому назад он же заявил нам, что объект замороженного строительства станет жилым домом к концу 2024 года. Однако уже сентябрь, а рабочих на этом доме как не было, так и нет.
Строительной экспертизой готовность здания оценена в 28%: это коробка на 25,9 тысяч квадратных метров жилья. Эксперты пришли к выводу, что фундамент и конструктив простоявшего без консервации 17 лет здания сохранили необходимую целостность. Но перед тем, как завершить строительство, верхние полтора этажа долгостроя придется демонтировать, а потом возвести заново из-за потерявшей связь с плитами перекрытия кирпичной кладки.
«Проблем у строителей будет выше, чем сам дом. Инженерных сетей там нет от слова «совсем». Дом стоит на воде, Подземную автостоянку не сделать. Строили кто попало, фундаментные блоки и балконные плиты «самопал», — провел свою диагностику долгостроя Игорь Михайлович.
«17 лет стоит, да он крепыш! Стоит и не разваливается, всем ветра назло. Он как хорошее вино. Его просто нужно доделать хорошо и люди будут жить. Соберут все бумажки, подлатают верхние этажи (как в статье указали) и все будет отлично. Не нагнетайте, люди», — вступился за «Наполеона» Гость.
Тем временем «При подготовке строительства ЖК «Турист» нанесен вред природе в треть миллиона рублей». Так решила прокуратура, рассмотрев обращение липецких архитекторов. Оказалось, стройка на месте снесенной гостиницы «Турист» ведется без необходимых разрешений. В связи с этим генеральный директор ООО «СЗ «Турист Эко-Парк» получил предостережение от прокурора Правобережного района Липецка о недопустимости нарушения требований законодательства при проведении работ в близости с особо охраняемой природной территорией «Нижний парк», в зоне с повышенным уровнем грунтовых вод.
«Это только начало. Всё самое интересное впереди», — заинтриговала всех Липчанка.
Тем временем несмотря на протесты прокуратуры предприниматель Денис Шадрин продолжает строить кафе у Центрального пляжа в Липецке. На этой неделе его оштрафовали на 2 000 рублей по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора». Сумма небольшая, однако, сам факт наложения штрафа говорит о том, что суд признает законными требования прокуратуры, о прекращении строительства у реки. Предприниматель их оспаривает, считая, что работает на законных основаниях, а его свайная постройка не является капитальным строением и не мешает выходу липчан к воде. Точку в споре поставит Правобережный суд, куда с иском о сносе уже возведенного свайного поля и кафе обратится прокуратура.
«Сейчас он стройку заморозит, сезон закончился, а в следующем году откроет кафе и будет вести бизнес», — так увидел развитие ситуации Гость.
А вот к истории о том, как «В Молодежном парке разгромили кафе и растаскивают тюбинговую трассу», у прокуратуры, очевидно, вопросов нет. Оказалось, собственникам это имущество больше не интересно. Теперь бизнесменов ждут суды — земельным участкам требуется вернуть изначальный вид. Если предприниматели не выполнят решения судов, земельные участки в первоначальный вид приведут за счет бюджета. Тогда бизнесменов снова ждут иски — о взыскании понесенных расходов.
Жаль, что так случилось. Жаль, что бизнесмен Алексей Волосков, построивший Hill Park в Большой Кузьминке, а потом вложивший, по его словам, 30 млн рублей в тюбинговую трассу в Молодежном парке, решил завязать со своим бизнесом в Липецке, переключившись на создание аттракционов в Москве, Магнитогорске, Ессентуках, кемеровском Шерегеше, алтайском Манжероке. Сожаление вызывает и то, как власти распорядились этим участком живой природы в Липецке, который пока так и не стал полноценным парком, но уже потерял половину территории, розданной под ТРЦ, магазины, автостоянки и спортивные объекты, ставших памятниками замороженного строительства.
Ну и ну!
«Один против всех: пьяный водитель вызывал сотрудников ДПС и бойцов Росгвардии помериться силами». Но смельчака повалили на землю и связали его же брючным ремнем. А скоро и осудят по двум составам преступлений: по ст. 319 УК РФ («публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и по ст. 264.1 УК РФ («управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
«У соседа трава зеленее: 52-летний мужчина из зависти вырубил 23 груши, 6 яблонь и вишню». Уничтожившему фруктовый сад дураку, который не сумел выходить свой фруктовый сад, теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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«Повесил собаку: липчанина обвиняют в жестоком обращение с животными». 55-летний житель Липецкого района убил бездомную собаку, часто забегавшую в его двор.
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