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Общество
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вчера, 15:06
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Строящий кафе на Центральном пляже предприниматель оштрафован
А судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор.
Сумма небольшая, однако, сам факт наложения штрафа говорит о том, что суд признает законными требования прокуратуры, которая требует прекратить строительство кафе. Предприниматель их оспаривает, считая, что работает на законных основаниях, а его свайная постройка не является капитальным строением и не мешает выходу липчан к воде.
Кроме того, судебные приставы постановили взыскать с Дениса Шадрина исполнительский сбор в размере 5 000 рублей за то, что он, несмотря на ограничительные меры принятые на время суда, продолжил стройку кафе.
17 сентября иск прокуратуры к ИП Дениса Шадрина с требованием прекратить стройку на пляже и снести уже возведенные конструкции рассмотрит Правобережный суд Липецка.
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