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1723
вчера, 15:06
15

Строящий кафе на Центральном пляже предприниматель оштрафован

А судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор.

К тяжбе прокуратуры, которая требует от ИП Шадрин Д. Н. прекратить стройку кафе в излучине реки Воронеж на Центральном пляже, подключился Добровский мировой суд, по месту регистрации предпринимателя. Судья Добровского судебного участка Липецкого судебного района назначила Денису Шадрину 2 000 рублей штрафа по статье 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора».

Сумма небольшая, однако, сам факт наложения штрафа говорит о том, что суд признает законными требования прокуратуры, которая требует прекратить строительство кафе. Предприниматель их оспаривает, считая, что работает на законных основаниях, а его свайная постройка не является капитальным строением и не мешает выходу липчан к воде.

Кроме того, судебные приставы постановили взыскать с Дениса Шадрина исполнительский сбор в размере 5 000 рублей за то, что он, несмотря на ограничительные меры принятые на время суда, продолжил стройку кафе.

17 сентября иск прокуратуры к ИП Дениса Шадрина с требованием прекратить стройку на пляже и снести уже возведенные конструкции рассмотрит Правобережный суд Липецка.
стройка
Центральный пляж
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Комментарии (15)

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Сначала новые
ну-ну
вчера, 21:49
а ВАська слушает, да ест
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vlad
вчера, 21:45
Разрешение получают сами знаете как. Крайних нет, как обычно.
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Александр
вчера, 22:44
Какое разрешение если это, по его словам, не капитальное строение?
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Житель Липецкп
вчера, 20:58
А разрешение строить кто дал?
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Интересно ,
вчера, 19:33
бизнесмен победит ,или закон !
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я
вчера, 18:41
Пойду завтра на пляже стрип-клуб построю..... Такие штрафы хоть каждый день готов платить!
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ирина
вчера, 17:22
а посуду мыть и нечистоты сливать будет где?
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Житель Липецка
вчера, 17:18
Пусть строит.... Лишь бы не гадюшник очередной
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ждём не дождёмся
вчера, 17:06
Хватит штрафовать. ГДЕ БУЛЬДОЗЕР ?
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2000
вчера, 16:14
Рублей. Не смешите
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Александр Н.
вчера, 15:54
Какие штрафы, такая же и реакция.
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