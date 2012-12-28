В Елецком районе подростка убило током

Видимо, парень решил пошалить ночью.

Трагический случай произошёл 6 сентября на железнодорожной станции ЮВЖД Улусарка Елецкого района.Как сообщили в Западном МСУ на транспорте, несовершеннолетний 2008 г.р. ночью залез на крышу вагона-зерновоза. И был убит током.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Обстоятельства выясняют следователи.