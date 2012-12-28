Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения
Общество
В Елецком районе подростка убило током
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам
Происшествия
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк
Общество
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России
Спорт
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Читать все
Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк
Общество
В Елецком районе подростка убило током
Происшествия
Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения
Общество
МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Общество
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России
Спорт
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
3244
сегодня, 12:00
18

В Елецком районе подростка убило током

Видимо, парень решил пошалить ночью.

Трагический случай произошёл 6 сентября на железнодорожной станции ЮВЖД Улусарка Елецкого района.

Как сообщили в Западном МСУ на транспорте, несовершеннолетний 2008 г.р. ночью залез на крышу вагона-зерновоза. И был убит током.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Обстоятельства выясняют следователи.
Транспорт
железная дорога
1
19
0
5
3

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
31 минуту назад
Контактную сеть не в том месте построили.
Ответить
Lex
сегодня, 14:53
Соболезнование родным, парню царствие небесное. Только при чем тут часть вторая ст 263 УК неясно. Кто и какие правила нарушил, которые повлекли смерть потерпевшего? Зерновоз не в том месте оставили?
Ответить
Mister
сегодня, 14:50
Жаль что он так глупо растранжирил жизнь... Возможно родители не сказали ему что она даётся одна...
Ответить
жертва егэ
сегодня, 14:47
физику в школе уже отменили?
Ответить
Патриот
сегодня, 14:56
Сейчас Болонская система образования. Физику изучать необязательно.
Ответить
Патриот
сегодня, 14:52
Сейчас Болонская система образования. Физику изучать необязательно.
Ответить
Стрелочник
сегодня, 14:45
И опять я виноват????
Ответить
Уточните дату
сегодня, 12:58
На город 48 пишут про 6 августа?
Ответить
Елена
сегодня, 12:49
Безопаснее было бы шалить возле монитора.
Ответить
Буквоед
сегодня, 12:27
Хорошо в школе учился,видно.Зацепер хренов.
Ответить
не эксперт
сегодня, 12:19
залез на залез на крышу вагона-зерновоза
Ответить
Иваныч
сегодня, 12:17
Просьба, что пишете читайте пожалуйста сами, а потом выкладывайте. "Ночью залез на залез" ?
Ответить
Патриот
сегодня, 12:21
Сейчас Болонская система образования. Можно писать как хочешь.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru