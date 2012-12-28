Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Происшествия
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сегодня, 12:00
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В Елецком районе подростка убило током
Видимо, парень решил пошалить ночью.
Как сообщили в Западном МСУ на транспорте, несовершеннолетний 2008 г.р. ночью залез на крышу вагона-зерновоза. И был убит током.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Обстоятельства выясняют следователи.
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