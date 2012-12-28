Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Здоровье
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17 минут назад
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В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом
Через 10 дней эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации.
— Начало осени традиционно сопровождается ростом простудных и инфекционных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население, — сказал GOROD48 главврач инфекционки Андрей Филатов.
Через 10 дней эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации в связи с окончанием инкубационного периода у первых заболевших.
Пока же больше всего эпидкартину по региону портят больные сезонными кишечными инфекциями: сальмонеллезом, энтеровирусом, ротавирусом, норовирусом. Их клиническая картина одна: острая диарея, рвота, лихорадка. В инфекционке сейчас 37 таких больных, из которых 25 — дети.
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