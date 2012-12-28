В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом

Через 10 дней эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации.

Начался сентябрь а с ним — и прогнозируемый рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В областной инфекционке по состоянию на сегодня уже 34 пациента с ковидом, семь из которых — дети. Если сравнить ситуацию с той, что была в начале сентября 2023 года, то в областной клинической инфекционной больнице на лечении было 22 больных коронавирусом.— Начало осени традиционно сопровождается ростом простудных и инфекционных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население, — сказал GOROD48 главврач инфекционки Андрей Филатов.Через 10 дней эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации в связи с окончанием инкубационного периода у первых заболевших.Пока же больше всего эпидкартину по региону портят больные сезонными кишечными инфекциями: сальмонеллезом, энтеровирусом, ротавирусом, норовирусом. Их клиническая картина одна: острая диарея, рвота, лихорадка. В инфекционке сейчас 37 таких больных, из которых 25 — дети.