Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
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31 минуту назад
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Сегодня за парты сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов
Сегодня – День знаний.
В аудитории техникумов и училищ вернулись более 23 тысяч студентов. Еще для более чем 22 тысяч студентов учебный год начался в вузах области.
По данным правительства области, в системе региональной образования работают более 33 тысяч человек. 8 тысяч из них — школьные учителя.
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