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Происшествия
В Липецкой области погода остается сухой и жаркой
Погода в Липецке
На Кривенкова произошло столкновение мотоцикла с автомобилем
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
Сегодня за парты сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов
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300
31 минуту назад
1

Сегодня за парты сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов

Сегодня – День знаний.

Новый учебный год в Липецкой области начался сегодня для 118 тысяч школьников, еще 12 тысяч первоклассников только начали свою школьную жизнь. 

В аудитории техникумов и училищ вернулись более 23 тысяч студентов. Еще  для более чем 22 тысяч студентов учебный год начался в вузах области.

По данным правительства области, в системе региональной образования работают более 33 тысяч человек. 8 тысяч из них — школьные учителя. 

День знаний
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