Сегодня за парты сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов

Сегодня – День знаний.

Новый учебный год в Липецкой области начался сегодня для 118 тысяч школьников, еще 12 тысяч первоклассников только начали свою школьную жизнь.В аудитории техникумов и училищ вернулись более 23 тысяч студентов. Еще для более чем 22 тысяч студентов учебный год начался в вузах области.По данным правительства области, в системе региональной образования работают более 33 тысяч человек. 8 тысяч из них — школьные учителя.