В Белгородской области за липецкого губернатора уже проголосовали

Выездные избирательные участки там закрылись 5 сентября, в 20:00. А в Липецкой области голосование только набирает обороты.



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Все 833 избирательных участка Липецкой области открылись в 08:00. На некоторые избиратели пришли, даже заранее, им пришлось немного подождать.Голосование проходит в штатном режиме. Небольшая проблема возникла на одном из участков в Советском округе Липецка, там перебили провод КАИБа, электронную урну заменили обычной, а на участок для замены провода выехали техники.Дистанционно на этих выборах выразили желание проголосовать 65 898 избирателей. Примерно, к семи тысячам избирателей придут на дом с переносными урнами.Впервые голосование проходит не только на территории Липецкой области, но и там, где сейчас находятся липчане — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Белгородской областях. Там голосование закончилось накануне в 20.00. Об этом рассказал председатель облизбиркома Сергей Елманов.Он также сообщил мерах безопасности, которые приняты на выборах.В школе №2, где находится один из избирательных участков, сегодня нет уроков. Тут устроили День здоровья, дети и родители играют в спортзале в командные игры. Восторженные возгласы слышны на избирательном участке.Здесь избирателей утром было немного. Мы увидели всего нескольких человек, они зашли проголосовать перед работой. Их встречали сотрудницы участка в кокетливых шейных платочках, которыми их снабдил избирком.— Чтобы деревьев побольше высадили, и город снова стал зеленым, — так ответил на вопрос, за что он голосует, один из встретившихся нам на участке липчан.На участке GOROD48 увидел наблюдателей только от партии «Единая Россия» и городской общественной палаты. От остальных партий, чьи кандидаты участвую в выборах, наблюдателей не было.