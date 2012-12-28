Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Запущен первый цех «Липецкого тракторного завода»
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Прокуратура нашла источник вони под Липецком
Общество
В подпорной стене областной библиотеки обнаружили кладку красного кирпича
Общество
Жителя Данкова за тату на шее обвиняют в публичной демонстрации нацисткой атрибутики
Общество
В Липецкой области начались выборы губернатора
Общество
Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо
Происшествия
36-летняя женщина пострадала в ДТП на дороге Данков-Теплое-Воскресенское
Происшествия
Синий трактор: из-за пьяной езды сельхозмашину конфисковали в доход государства
Происшествия
В Усманском районе вспыхнул ландшафтный пожар: сгорели шесть сараев и занялся жилой дом
Происшествия
Читать все
У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок
Общество
Липчанина обманули почти на 149 тысяч при покупке двигателя для «Доджа»
Происшествия
Суды из-за названия шпикачек продолжаются
Общество
Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
Происшествия
На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
Происшествия
Председатель Липецкого горсовета проголосовала на выборах губернатора дистанционно
Политика
В селе Новоникольское Данковского района улетела в кювет «Лада Приора»: есть пострадавший
Происшествия
«Мы задыхаемся от зловония!»
Общество
Чаплыгинский Отелло едва не задушил сожительницу, приревновав к другу
Происшествия
Аномалия на Московской: при загадочных обстоятельствах в двух домах пропала вода
Общество
Читать все
Политика
702
сегодня, 09:42
1

В Белгородской области за липецкого губернатора уже проголосовали

Выездные избирательные участки там закрылись 5 сентября, в 20:00. А в Липецкой области голосование только набирает обороты.

Все 833 избирательных участка Липецкой области открылись в 08:00. На некоторые избиратели пришли, даже заранее, им пришлось немного подождать.

Голосование проходит в штатном режиме. Небольшая проблема возникла на одном из участков в Советском округе Липецка, там перебили провод КАИБа, электронную урну заменили обычной, а на участок для замены провода выехали техники.

Дистанционно на этих выборах выразили желание проголосовать 65 898 избирателей. Примерно, к семи тысячам избирателей придут на дом с переносными урнами.

Впервые голосование проходит не только на территории Липецкой области, но и там, где сейчас находятся липчане — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Белгородской областях. Там голосование закончилось накануне в 20.00. Об этом рассказал председатель облизбиркома Сергей Елманов.

Он также сообщил  мерах безопасности, которые приняты на выборах.


В школе №2, где находится один из избирательных участков, сегодня нет уроков. Тут устроили День здоровья, дети и родители играют в спортзале в командные игры. Восторженные возгласы слышны на избирательном участке. 

Здесь избирателей утром было немного. Мы увидели всего нескольких человек, они зашли проголосовать перед работой. Их встречали сотрудницы участка в кокетливых шейных платочках, которыми их снабдил избирком.

1/5


— Чтобы деревьев побольше высадили, и город снова стал зеленым, — так ответил на вопрос, за что он голосует, один из встретившихся нам на участке липчан. 

На участке GOROD48 увидел наблюдателей  только от партии «Единая Россия» и городской общественной палаты. От остальных партий, чьи кандидаты участвую в выборах, наблюдателей не было.

выборы губернатора
2
2
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прапорщик
49 минут назад
Кто в армии служил-тот в цирке не смеётся. (Пословицы, поговорки)
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru