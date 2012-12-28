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Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Общество
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15 минут назад
Липецк — город тысячи пней
После сноса сухих и больных деревьев, в городе осталось 1,5 тысячи пней.
По данным мэрии, в Липецке около 1,5 тысячи пней. Их необходимо корчевать или дробить.
Так выглядит навесной пнедробитель. Фото: МУП «Зеленхоз»
В мэрии GOROD48 сообщили, что корчеванием и дроблением пней занимаются подрядные организации по муниципальным контрактам. Однако из-за того, что сухих деревьев в городе очень много, коммунальные службы сконцентрировалась на их сносе и обрезке. Пни — дело не первостепенной важности.
В этом году выкорчевали только десятую часть появившихся в городе пней. Сделано это перед посадкой новых деревьев.
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