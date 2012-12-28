Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
Происшествия
На Кривенкова произошло столкновение мотоцикла с автомобилем
Происшествия
В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом
Здоровье
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
«Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!»
Общество
Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области
Происшествия
В Чаплыгине ищут цветочного Рэмбо
Происшествия
В Липецкой области погода остается сухой и жаркой
Погода в Липецке
Квадроцикл врезался в забор: погибла женщина
Происшествия
Сегодня за парты сели 130 тысяч школьников и 45 тысяч студентов
Общество
Читать все
Липецкая область заняла 30 место по уровню высоких зарплат
Экономика
С бантами и шарами Липецк встретил утро 2 сентября
Общество
Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Общество
На мостике через Первомайскую могут сохранить старое ограждение
Общество
Успеют ли в Липецке закончить ремонт улицы Папина к 1 октября?
Общество
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
Происшествия
Квадроцикл врезался в забор: погибла женщина
Происшествия
Экспертный клуб: Липецкая область — территория развития
Общество
«Сотрудники соцзащиты» обманули 69-летнюю женщину на два миллиона рублей
Происшествия
Липецк — город тысячи пней
Общество
Читать все
Общество
54
15 минут назад

Липецк — город тысячи пней

После сноса сухих и больных деревьев, в городе осталось 1,5 тысячи пней.

В этом году в Липецке планируют снести не менее четырех тысяч сухих деревьев. Однако после сноса деревьев остаются пни, которые не только портят внешний вид города, но и мешают на месте срубленного дерева посадить новое.

По данным мэрии, в Липецке около 1,5 тысячи пней. Их необходимо корчевать или дробить.



Так выглядит навесной пнедробитель. Фото: МУП «Зеленхоз»

В мэрии GOROD48 сообщили, что корчеванием и дроблением пней занимаются подрядные организации по муниципальным контрактам. Однако из-за того, что сухих деревьев в городе очень много, коммунальные службы сконцентрировалась на их сносе и обрезке. Пни — дело не первостепенной важности.





В этом году выкорчевали только десятую часть появившихся в городе пней. Сделано это перед посадкой новых деревьев.
пни
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru