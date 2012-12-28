«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
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«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
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Общество
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47 минут назад
«Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!»
В первые будни первой осенней недели обновленный горбатый мост сделал короче для липчан дорогу через центр города.
Сегодня, в понедельник, сотрудники Центра организации дорожного движения при МКУ «Липецкгорсвет» начали мониторинг распределения транспортных потоков в центре города. Утренние и вечерние часы пик покажут, как адаптируются водители к новому для себя за пять месяцев трафику после открытия подрядной организацией движения по горбатому мосту.
— Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить! Помню, что когда мост закрыли, работу светофоров налаживали целую неделю. Наверное, где-то столько времени нужно, чтобы перенастроить их по новому, — сказал GOROD48 водитель 315-й маршрутки, связывающей через центр города районы Сокола и Сырского Рудника.
Водитель автобуса считает, что в мэрии нужно перенастроить светофоры так, чтобы увеличить время съезда с улицы Советской и заезда на него с Плехановского спуска.
о внимании к мелочам: подрядчик еще и отремонтировал остановочный карман на площади Революции — ранее на нем были наплывы асфальта, вызванные торможением автобусов
— Первоначальные изменения в настройки светофоров уже внесены с началом возобновления движения транспорта через мост на Советской. Сейчас специалисты ЦОДД мониторят дорожную обстановку и при необходимости будут вносить необходимые изменения. Отдельно хочется поблагодарить управление цифрового развития правительства области и «Ростелеком» за наличие большого количества камер видеонаблюдения на дорогах в центре города, позволяющих отслеживать ситуацию в оперативном режиме. Благодаря этому сотрудникам ЦОДД легче быть объективными при внесении необходимых корректировок в работу светофоров, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в городском департаменте транспорта и благоустройства.
А еще сегодня утром «Квадра» после нескольких дней работы на своих сетях вновь открыла движение по улице Космонавтов.
такой была ситуация на Космонавтов у ТД «Ноябрьский» еще вчера
такой она стала сегодня
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