«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено

Сегодня в пять часов утра горбатый мост на площади Революции открыли для движения

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Рано утром 1 сентября рабочие убрали бетонные плиты на дороге и разблокировали движение по горбатому мосту, через отводной канал Липовки. К слову горб на мосту сохранился, он лишь стал более пологим, за счет убранных нескольких слоев асфальта.Работы на эстакаде над водоотводным каналом длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра начались в марте и обошлись городскому бюджету в 96,4 млн рублей. Сегодня состоялся технический пуск моста. Срок окончательного исполнения контракта — ноябрь.Движение открылось по трем полосам: по одной в направлении к площади Революции и по двум — к площади Победы. До ноября строители будут доделывать тротуары по сторонам моста, его перила, стелы с обновленными барельефами, систему уличного освещения.— Пока не будем менять существующую схему организации дорожного движения — я имею в виду и работу светофоров, и движение вверх по улице Первомайской до пересечения с улицей Фрунзе. В понедельник, когда липчане поедут на работу на левый берег, Центр организации дорожного движения «Липецкгорсвета» будет мониторить траффик, чтобы увидеть, как перераспределяются транспортные потоки с учетом работающего горбатого моста. Если мы увидим, что крайне необходимо что-то поменять, поменяем. Схема движения, введенная после перекрытия моста на Советской, себя хорошо зарекомендовала. Липчане к ней привыкли. Уверен, эта схема будет работать еще лучше, когда откроется проезд по горбатому мосту, — сообщил накануне вице-мэр Липецка Николай Дергунов.Пока же водители автобусов сокольского направления едут в сторону площади Революции кто как — кто-то поворачивает на Зегеля и движется через Плехановский спуск, а кто — уже по Петровскому и через отремонтированный мост.