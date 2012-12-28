«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»

Обвиняемый в избиении пожилых дворников УК «Университетский» 21-летний Алексей Тонкодубенко публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.