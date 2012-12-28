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вчера, 15:55
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«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»

Обвиняемый в избиении пожилых дворников УК «Университетский» 21-летний Алексей Тонкодубенко публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.

Находящийся в липецком СИЗО обвиняемый в избиении пожилых дворников УК «Университетский» Алексей Тонкодубенко сегодня публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.

— Понимаю, что поступил плохо. Мой поступок действительно некрасив. Приношу свои искренние извинения! — сказал на камеру своего адвоката Александра Корнева его подзащитный.

По словам Александра Корнева, его клиент, который находится в следственной тюрьме с 19 июля, попросил опубликовать извинение на сайте GOROD48.

Напомним, что дворников управляющей компании, 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену, выпускники колледжа искусств имени Игумнова Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко избили утром 16 июля у дома №1 по улице Замятина в Липецке. Хуже всего пришлось дворнику Евгению Козинову, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы (некоторое время он провел в коме). Уличные камеры зафиксировали конфликт между Тимуром Халматовым и дворником, драку, к которой присоединился Алексей Тонкодубенко и жуткий удар ногой в голову сидевшему на асфальте пожилому человеку, нанесенный Халматовым.


Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве группой лиц. Следователь отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку, лейтенант юстиции Софья Голобурдина, просила Советский суд избрать задержанным в качестве меры пресечения заключение под стражу.

На процедуре ареста Тимур и его девушка Юля говорили, что конфликт спровоцировали дворники, которые всячески их оскорбляли, и что первым распустил руки Евгений Козинов. Алексей сказал, что как только он подъехал к дому на Замятина, 1 по приглашению Тимура, то увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Они упали на землю, а он пытался их растащить. Дворник стал его бить, а он — защищаться. Тимур ударил мужчину в голову. А он, Алексей, лег на него, пытаясь прикрыть от ударов.


Срок содержания под стражей Тонкодубенко и Халматова истекает 16 сентября.
конфликт
избиение
хулиганство
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Комментарии (33)

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Сначала новые
Пенсионерка
28 минут назад
Нужно наказать. В воспитательных целях. Чтобы тысячи других молодых людей, а также подростков, не думали, что можно зверски избить и оболгать людей, а потом попросить прощения и им всё с рук сойдёт. Дать реальный срок. Хотя бы 3 - 4 года. Может, так до них дойдёт?
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Житель Липецка
43 минуты назад
Лично я не прощаю и извинений не принимаю.
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Гостья
вчера, 23:12
Нельзя прощать. Выводов не сделает. Это не детский сад. Да и словам веры нет. Пусть посидит.
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Я
вчера, 23:10
Лично я в извинения не верю. Мало того, что избили, ещё и оболгали. Так что слова - это только слова, чтобы избежать ответственности за проступок и искренними быть не могут.
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Семён Семёныч
вчера, 22:28
Хотя я и не Станиславский, но тоже: не верю! Реальный срок отсидки возможно поправит мозги этим "бойцам-музыкантам"!
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не Станиславский
вчера, 21:41
Не верю!
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Пенсионеры
вчера, 21:30
Ответит за зверское избиение группой лиц по полной. И наче другие так же будут безнаказано всех гробить на улице.
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Выпускник
вчера, 21:13
Не достойны они звания выпускника колледжа искусств. Там всегда нормальные люди учились, могли за себя постоять, но беспредела никогда не творили
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Юля
вчера, 20:26
Чтоб им всю жизнь двориниками работать после зоны.
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Город 48
вчера, 20:02
Какой покладистый, куда ж его спксь подевалась?
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