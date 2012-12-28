«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
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Происшествия
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вчера, 15:55
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«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Обвиняемый в избиении пожилых дворников УК «Университетский» 21-летний Алексей Тонкодубенко публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.
— Понимаю, что поступил плохо. Мой поступок действительно некрасив. Приношу свои искренние извинения! — сказал на камеру своего адвоката Александра Корнева его подзащитный.
По словам Александра Корнева, его клиент, который находится в следственной тюрьме с 19 июля, попросил опубликовать извинение на сайте GOROD48.
Напомним, что дворников управляющей компании, 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену, выпускники колледжа искусств имени Игумнова Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко избили утром 16 июля у дома №1 по улице Замятина в Липецке. Хуже всего пришлось дворнику Евгению Козинову, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы (некоторое время он провел в коме). Уличные камеры зафиксировали конфликт между Тимуром Халматовым и дворником, драку, к которой присоединился Алексей Тонкодубенко и жуткий удар ногой в голову сидевшему на асфальте пожилому человеку, нанесенный Халматовым.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве группой лиц. Следователь отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку, лейтенант юстиции Софья Голобурдина, просила Советский суд избрать задержанным в качестве меры пресечения заключение под стражу.
На процедуре ареста Тимур и его девушка Юля говорили, что конфликт спровоцировали дворники, которые всячески их оскорбляли, и что первым распустил руки Евгений Козинов. Алексей сказал, что как только он подъехал к дому на Замятина, 1 по приглашению Тимура, то увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Они упали на землю, а он пытался их растащить. Дворник стал его бить, а он — защищаться. Тимур ударил мужчину в голову. А он, Алексей, лег на него, пытаясь прикрыть от ударов.
Срок содержания под стражей Тонкодубенко и Халматова истекает 16 сентября.
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