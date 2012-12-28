С возвращением! В Липецке после капремонта открыты две обновлённые школы

Сегодня в Липецке после капремонта распахнули двери сразу две обновлённые школы: №46 на улице Титова и №33 на бульваре Шубина. На линейках в этих школах побывали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Роман Ченцов.





В вашем браузере отключен JavaScript

Капремонт школ завершился на 2,5 месяца раньше срока. Строители постарались сделать подарок детям, родителям и педагогам к новому учебному году. Поэтому линейка по поводу Дня знаний здесь вдвойне праздничная — ведь, по сути, отмечают ещё и новоселье!В школу №46 сегодня вернулись 650 учеников, которых в марте перевели в школы №40 и №47.Здание 46-й школы — 1967 года постройки. До капитального ремонта в ней были 96 деревянных окон, при сильных морозах в классах было прохладно. Да и крыша, бывало, протекала. Теперь тепло, комфортно и стильно. Как говорят сами ученики: школа стала уютной и современной, с благоприятной атмосферой для работы и учёбы. Окна заменили, cмонтировали новые системы отопления и электроснабжения, появился актовый зал, прекрасная столовая, мультимедийный библиотечный центр. При ремонте были использованы архитектурные решения, предложенные выпускниками этой школы — студентами липецких колледжей и участниками проекта «Школа мечты». А совсем рядом с обновлённой школой появится ещё и стадион, на обустройство которого выделены деньги.В построенной в 1992 году школе №33 губернатора встречали десятиклассники-двойняшки Ксения и Максим Антиповы.Во время первого в школе за 32 года ремонта заменена вся инженерная система: водоснабжение, водоотведение, электричество. Обновлены учебные классы, расширены зона образовательного пространства и зона отдыха для детей. После ремонта от школы остались только фундамент и стены. Остальное все новое. В кабинетах технологии, химии полностью заменено оборудовавшие. Кабинеты технологии поделены на разные модули, позволяющие получать начальные навыки различных профессий. Дерево- и металлоорбработка — для мальчиков, поварское и швейное дело — для девочек. Также появились совершенно новые пространства: актовый зал на 150 мест, комната детских инициатив и зоны коворкинга и буккроссинга. Теперь дети могут свободно общаться, проявлять свои способности и таланты, развиваться, заниматься различными активностями. Здесь же будут собираться члены детских движений «Орлята России» и «Движение первых».Сегодня в 33-ю школу вернулись 1407 учеников или 52 класса. В этом году набраны четыре первых класса: сегодня сюда пришли 105 первоклассников. А в 11-й класс пошли 67 человек.Впереди благоустройство пришкольной территории и ремонт спортивной площадки. На эти цели из областного бюджета выделены дополнительные средства. У школы появятся хоккейная коробка, футбольное поле и волейбольная площадка. Уже разработана проектно-сметная документация, подготовлен дизайн.— Я чувствую гордость за нашу школу, ещё до 1 сентября мы приглашали детей с родителями на экскурсию — и каждый из них выходил с восторженными глазами и положительными эмоциями! Я тоже испытываю счастье и чувство удовлетворения! — сказала директор школы №33 Любовь Давыдова.— Ровно год назад был здесь 1 сентября и обещал родителям, детям и учителям капитально отремонтировать школу. Все получилось! Спасибо строителям, что сегодня на празднике в честь Дня знаний мы имеем возможность принять детей. За два года мы фактически отстроили заново чеытре школы. Всего к 2026 году приведем в порядок 50 школ. Заканчиваем и строительство двух больших новых школ на тысячу мест в Липецке и Лебедяни. Новая школа появится в Измалково, в Добровском районе. У наших детей будут все возможности для современного и качественного образования, — рассказал Игорь Артамонов.Развитие системы образования — это не только создание условий для обучения в школах, но и за ее пределами. В регионе заинтересованы в развитии айти-навыков у молодежи. Прокачивать способности скоро будут в школе цифровых технологий, которую откроют в Липецке в историческом здании на улице Зегеля,1. Все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную айти-профессию самых разных направлений вне зависимости от опыта в программировании.Образование в модной айти-сфере сегодня также дают федеральные «IT-кубы» и сеть цифровых площадок «IT-bit»: там дети бесплатно изучают языки программирования, занимаются робототехникой и 3D-моделированием. В настоящее время на 22 площадках обучаются около 1300 школьников, причём образовательный процесс там не останавливался даже на летних каникулах.В новом учебном году в Липецкой области заработают ещё два «Кванториума» — в Липецке и Ельце, «IT-куб» в Лебедяни и 27 «Точек роста» в разных районах области.В Липецком государственном техническом университете начинают готовить кадры для топливно-энергетического комплекса. Из федерального бюджета было выделено около 100 миллионов рублей на оснащение современных лабораторий для подготовки высококвалифицированных энергетиков — с учетом актуальных запросов предприятий.Уже в этом учебном году поступившие в ЛГТУ по направлению «Электроснабжение» станут частью федеральной инновационной программы. А реализация программы обучения будет осуществляться совместно с региональными промышленными предприятиями.В университете создан научно-производственный центр «Кластер цифровизации энергетики», который стал стал четвёртым в регионе образовательным кластером по федеральной программе «Профессионалитет», а также первым, где принимает участие вуз. Будут готовить специалистов в области электроснабжения, эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования, металлургии, управления качеством продукции, процессов и услуг, эксплуатации БПЛА.