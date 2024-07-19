Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!

Представляем программу одного из основных дней празднования 322-летия Липецка.

Днём будет точно такая же температура, как и вчера – 27-29 градусов, но немаловажная деталь: вновь возможны кратковременные дожди и грозы.















- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20.















Отключение света



С 09:00 до 16:00 обесточат:

- пр-т имени 60-летия СССР, 34.















День города набирает обороты, сегодня мероприятий станет ещё больше. Вечером липчане смогут посетить проект «Музыка на комсомольском пруду» (6+).









Фестиваль этнокультуры будет работать три дня в Нижнем парке, сегодня – с 16:00 до 21:00 (0+).









Мероприятие проекта «Праздник с доставкой на дом» (0+) сегодня пройдут в 18:00 – в парке Победы, а также возле дома на улице Маяковского, 63а.









И, конечно, не обойдётся без бесплатной экскурсии по Нижнему парку «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+).









Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет - 93%. При этом каждый пятый т.е. 20% признали, что зря доверился «шестому чувству»: оно его подвело и новое место не оправдало надежд. Или тут не в интуиции дело?















С 10:00 и до завершения ремонтных работ, перекроют холодную воду:- ул. Прудная, 2;В частном секторе расстанутся с удобствами на улицах 70 лет Октября, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О. Городовикова Паровозной, Поселковой, Прудной, Российской, Рудничной, Рябиновой, Саратовской, Солнечной, Ударников, Ю. Смирнова, в переулках Добром, Тополином, Узорном.- ул. А.Г. Стаханова, 10а, 16а, 18, 18а, 18б, 20;- ул. Бунина, д. 5;- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;- ул. Московская;С 9:00 до 17:00 электрические розетки превратятся в элементы декора:- ул. 78 квадрат, 3,- ул. Краснозаводская, 2;- ул. Механизаторов;- Грязинский р-он Матырское водохранилище.В пятницу заторов много, особенно – после обеда, когда народ ринется выезжать на дачи, за город и т.д. Риск угодить в пробку сегодня велик, поэтому особенно пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.В 18:00 начнёт программу Диксиленд Липецкой государственной филармонии.В 18:40 выступит квартет под управлением Николая Дудкина – не то, чтобы из Нового Орлеана, а из самого Саратова!В 19:30 на сцену выйдет столичный исполнитель Дмитрий Носков. Организаторы отрекомендовали его, как русского Фрэнка Синатру. Впрочем, было бы круче, если бы самого «Голубоглазого» (прозвище Синатры в США, прим.) хоть раз назвали бы «американским Носковым». Гость известен тем, что написал музыку более чем к полусотне отечественных фильмов, среди которых такие хиты как «Текст», «Герой», «Салют-7», «Притяжение» и другие.В 20:15 эстафету подхватит джазовый оркестр Липецкого Дома музыки вместе с гостями из столицы Денисом Мельниковым (саксофон), Михаилом Бручеевым (труба). Вокал исполнит липчанка Наталья Волкова.Липчан ждут гончарные круги, старинные печи с мехами для выплавки железа и много-много всякой старины. Отдельные станции расскажут о периоде Средневековья на территории современного Липецкого края, о XVIII веке и строительстве флота Петра I (этот флот, правда, никуда не поплыл, но гордимся мы им от этого не меньше), о курортном XIX столетии и т.д.Ниже на графике мэрии программа сегодняшних гуляний в парках Липецка.Музыка, ди-джеи, творческие конкурсы, ростовые куклы, спорт – всё это ждёт участников по месту жителства.Старт в 17:00 от путевого домика Петра I. Пройтись по курортным местам в сочетании с фестивалем «Липецкое городище», на наш взгляд, очень круто.91 % липчан при выборе работы руководствуется… интуицией, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.Ждём, когда найдутся желающие выбирать работу с помощью магии, культов вуду. А есть ещё один русский народный метод: возьмите по стреле и топайте в чистое поле…