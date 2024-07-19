Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей
Общество
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»
Общество
66-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
Происшествия
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
Два БПЛА сбиты в Липецкой области ночью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
Дело о смертельном заносе дошло до суда
Происшествия
Психически больной распылил перцовый баллончик в лицо автоинспектору
Происшествия
«Вечерним липецким»
Общество
Читать все
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
Задержан житель Симферополя — участник обмана ельчанки на 5 миллионов
Происшествия
Липецкие врачи уже год лечат нарушения ритма сердца самыми современными методами
Общество
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
Строительство «Туриста-2» не «разморозили»
Общество
В Сырском Руднике отключат холодную воду
Общество
В Ельце и Елецком районе угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Общество
405
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!

Представляем программу одного из основных дней празднования 322-летия Липецка.

Грозы вернутся

Днём будет точно такая же температура, как и вчера – 27-29 градусов, но немаловажная деталь: вновь возможны кратковременные дожди и грозы.

DSC06618112.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ, перекроют холодную воду:

- ул. Прудная, 2;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_d4436f10.jpg

В частном секторе расстанутся с удобствами на улицах 70 лет Октября, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О. Городовикова Паровозной, Поселковой, Прудной, Российской, Рудничной, Рябиновой, Саратовской, Солнечной, Ударников, Ю. Смирнова, в переулках Добром, Тополином, Узорном.

Отключение света

С 09:00 до 16:00 обесточат:

- ул. А.Г. Стаханова, 10а, 16а, 18, 18а, 18б, 20;
- ул. Бунина, д. 5;
- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Московская;
- пр-т имени 60-летия СССР, 34.

0J2A6236 копия.jpg

С 9:00 до 17:00 электрические розетки превратятся в элементы декора:

- ул. 78 квадрат, 3,
- ул. Краснозаводская, 2;
- ул. Механизаторов;
- Грязинский р-он Матырское водохранилище.

Пробки

В пятницу заторов много, особенно – после обеда, когда народ ринется выезжать на дачи, за город и т.д. Риск угодить в пробку сегодня велик, поэтому особенно пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Джаз

День города набирает обороты, сегодня мероприятий станет ещё больше. Вечером липчане смогут посетить проект «Музыка на комсомольском пруду» (6+).

photo_2024-07-20_09-29-29.jpg

В 18:00 начнёт программу Диксиленд Липецкой государственной филармонии.

В 18:40 выступит квартет под управлением Николая Дудкина – не то, чтобы из Нового Орлеана, а из самого Саратова!

В 19:30 на сцену выйдет столичный исполнитель Дмитрий Носков. Организаторы отрекомендовали его, как русского Фрэнка Синатру. Впрочем, было бы круче, если бы самого «Голубоглазого» (прозвище Синатры в США, прим.) хоть раз назвали бы «американским Носковым». Гость известен тем, что написал музыку более чем к полусотне отечественных фильмов, среди которых такие хиты как «Текст», «Герой», «Салют-7», «Притяжение» и другие.

В 20:15 эстафету подхватит джазовый оркестр Липецкого Дома музыки вместе с гостями из столицы Денисом Мельниковым (саксофон), Михаилом Бручеевым (труба). Вокал исполнит липчанка Наталья Волкова.

«Липецкое городище»

Фестиваль этнокультуры будет работать три дня в Нижнем парке, сегодня – с 16:00 до 21:00 (0+).

photo_2024-07-19_19-05-26.jpg

Липчан ждут гончарные круги, старинные печи с мехами для выплавки железа и много-много всякой старины. Отдельные станции расскажут о периоде Средневековья на территории современного Липецкого края, о XVIII веке и строительстве флота Петра I (этот флот, правда, никуда не поплыл, но гордимся мы им от этого не меньше), о курортном XIX столетии и т.д.

Под открытым небом

Ниже на графике мэрии программа сегодняшних гуляний в парках Липецка.

ROgxKmTO2Qv1U2KwdhH44UFw306jxWCU-TwLcPCVODMtGCp8lsQCwoh3NsKozgpnn_Bk0aRHpcgiQYm7KPPzBs73.jpg

С доставкой на дом

Мероприятие проекта «Праздник с доставкой на дом» (0+) сегодня пройдут в 18:00 – в парке Победы, а также возле дома на улице Маяковского, 63а.

70vuwije34uol3wrjnxn80aydl1ry89j.JPG

Музыка, ди-джеи, творческие конкурсы, ростовые куклы, спорт – всё это ждёт участников по месту жителства.

Экскурсия

И, конечно, не обойдётся без бесплатной экскурсии по Нижнему парку «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+).

cdb9667fac67abb477688fa01261a1e1.jpg

Старт в 17:00 от путевого домика Петра I. Пройтись по курортным местам в сочетании с фестивалем «Липецкое городище», на наш взгляд, очень круто.

Чёт или нечет?

91 % липчан при выборе работы руководствуется… интуицией, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет - 93%. При этом каждый пятый т.е. 20% признали, что зря доверился «шестому чувству»: оно его подвело и новое место не оправдало надежд. Или тут не в интуиции дело?

_DSC338112.jpg

Ждём, когда найдутся желающие выбирать работу с помощью магии, культов вуду. А есть ещё один русский народный метод: возьмите по стреле и топайте в чистое поле…

Дорогие липчане! День города набирает обороты, но основные торжества ещё впереди. И все это – под аккомпанемент новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
2
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ирина
19 минут назад
И на Университетском. Света нет с 5.30 вчерашнего утра. Уже больше суток.
Ответить
Правда
50 минут назад
Дайте электричество в Ссёлки.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить