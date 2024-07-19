Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Представляем программу одного из основных дней празднования 322-летия Липецка.
Днём будет точно такая же температура, как и вчера – 27-29 градусов, но немаловажная деталь: вновь возможны кратковременные дожди и грозы.
С 10:00 и до завершения ремонтных работ, перекроют холодную воду:
- ул. Прудная, 2;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20.
Отключение света
С 09:00 до 16:00 обесточат:
- ул. А.Г. Стаханова, 10а, 16а, 18, 18а, 18б, 20;
- ул. Бунина, д. 5;
- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Московская;
- пр-т имени 60-летия СССР, 34.
- ул. 78 квадрат, 3,
- ул. Краснозаводская, 2;
- ул. Механизаторов;
- Грязинский р-он Матырское водохранилище.
Пробки
В пятницу заторов много, особенно – после обеда, когда народ ринется выезжать на дачи, за город и т.д. Риск угодить в пробку сегодня велик, поэтому особенно пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Джаз
День города набирает обороты, сегодня мероприятий станет ещё больше. Вечером липчане смогут посетить проект «Музыка на комсомольском пруду» (6+).
В 18:00 начнёт программу Диксиленд Липецкой государственной филармонии.
В 18:40 выступит квартет под управлением Николая Дудкина – не то, чтобы из Нового Орлеана, а из самого Саратова!
В 19:30 на сцену выйдет столичный исполнитель Дмитрий Носков. Организаторы отрекомендовали его, как русского Фрэнка Синатру. Впрочем, было бы круче, если бы самого «Голубоглазого» (прозвище Синатры в США, прим.) хоть раз назвали бы «американским Носковым». Гость известен тем, что написал музыку более чем к полусотне отечественных фильмов, среди которых такие хиты как «Текст», «Герой», «Салют-7», «Притяжение» и другие.
В 20:15 эстафету подхватит джазовый оркестр Липецкого Дома музыки вместе с гостями из столицы Денисом Мельниковым (саксофон), Михаилом Бручеевым (труба). Вокал исполнит липчанка Наталья Волкова.
«Липецкое городище»
Фестиваль этнокультуры будет работать три дня в Нижнем парке, сегодня – с 16:00 до 21:00 (0+).
Липчан ждут гончарные круги, старинные печи с мехами для выплавки железа и много-много всякой старины. Отдельные станции расскажут о периоде Средневековья на территории современного Липецкого края, о XVIII веке и строительстве флота Петра I (этот флот, правда, никуда не поплыл, но гордимся мы им от этого не меньше), о курортном XIX столетии и т.д.
Под открытым небом
Ниже на графике мэрии программа сегодняшних гуляний в парках Липецка.
С доставкой на дом
Мероприятие проекта «Праздник с доставкой на дом» (0+) сегодня пройдут в 18:00 – в парке Победы, а также возле дома на улице Маяковского, 63а.
Музыка, ди-джеи, творческие конкурсы, ростовые куклы, спорт – всё это ждёт участников по месту жителства.
Экскурсия
И, конечно, не обойдётся без бесплатной экскурсии по Нижнему парку «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+).
Старт в 17:00 от путевого домика Петра I. Пройтись по курортным местам в сочетании с фестивалем «Липецкое городище», на наш взгляд, очень круто.
Чёт или нечет?
91 % липчан при выборе работы руководствуется… интуицией, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет - 93%. При этом каждый пятый т.е. 20% признали, что зря доверился «шестому чувству»: оно его подвело и новое место не оправдало надежд. Или тут не в интуиции дело?
Дорогие липчане! День города набирает обороты, но основные торжества ещё впереди. И все это – под аккомпанемент новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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