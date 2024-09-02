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Общество
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сегодня, 15:01
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Успеют ли в Липецке закончить ремонт улицы Папина к 1 октября?
Шансов на это откровенно мало.
Причина — та самая синергия, которая должна была одновременно привести к замене на улице коммунальных сетей, а также обновлению дороги и тротуаров. Понятно, что первую скрипку тут играли энергетики. Но если «Квадра» свои трубы под дорогой (у перекрестка с Юных Натуралистов и у одного из колледжей) поменяла еще в мае, то «РВК-Липецк» не ушла с Папина по сей день. Как будто что-то зная наперед, учредитель и директор компании «СДК» Пайлак Аракелян еще в мае сказал, что боится в случае улицы Папина повторения прошлогодней истории с ремонтом Лебедянского шоссе. Когда подрядчик управления строительства мэрии разрушил водопровод на кольце Трубного и часть дороги у ТД «Большой Трубный», а поэтому асфальт на Лебедянском шоссе «СДК» уложила лишь 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.
Почему же тормозит «РВК-Липецк»? Эта компания пошла мэрии навстречу, решив переложить вдоль четной стороны улицы 600 метров водопровода диаметром 315 мм с переподключением потребителей на улицах Папина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова. В начале июня директор водоканала по капитальному строительству Дмитрий Будюкин пообещал закончить весь цикл работ к 30 июня, но этого не случилось.
— К сожалению, наш главный подрядчик, «ТВЭС» прекратил работу на Папина. Приходится признать, что он задержал реализацию нашей инвестиционной программы. Нам пришлось спешно заводить на этот объект две другие свои подрядные организации, чтобы как можно скорее завершить работы, — сказали GOROD48 в июле «РВК-Липецк».
Уже сентябрь. Что случилось? Почему «РВК» до сих пор не уступил дорогу подрядчику управления главного смотрителя?
Неофициально в горводоканале GOROD48 сообщили, что хотели оплатить компании «СДК» работу по уплотнению грунта над своей 600-метровой раскопкой, так как дорожные работы — не их конек. Но «РВК» в просьбе отказали, сославшись на нежелание нести гарантийные риски по возможной просадке нового асфальта после зимы (у строителей — четыре года гарантии на дорожные работы). Поэтому на Папина и на перпендикулярной к ней улице Союзной водоканал продолжает уплотнение песка и щебня на своих раскопках так, как это у него получается:
— Нам нужно время. В нашем понимании контракт — до конца года и формально мы никуда не опоздали. В мэрии нас просили закончить работы пораньше, но эту просьбу мы выполнить не сумели, а дорожники не захотели нам помочь на возмездной основе, — так неформально обрисовал GOROD48 ситуацию знающий ее подоплеку сотрудник «РВК-Липецк».
тем временем на улице Папина ямы стали настолько угрожающе велики, что их объезжают по встречке
А вот официальная точка зрения, от пресс-службы «РВК»: «Работы по монтажу трубопровода и переврезкам потребителей на улице Папина завершены. Наш подрядчик заканчивает нарушенное при их проведении благоустройство».
«РВК» уплотнила песком и щебнем траншею над проложенным на трехметровой глубине водопроводом. Это очевидно. Но вот что насчет этого сказал GOROD48 один дорожник:
— Мы не уверены в должном уплотнении подушки из песка и щебня по всей длине уложенного водопровода. Дело в том, что раскопка должна была вестись с учетом ширины дорожного катка, который утрамбовывает грунт после прокладки трубы в траншее. Но раскопка получилась настолько узкой, что не было и речи о применении даже самого узкого катка. Поэтому качество уплотнения нам неизвестно. По закону жанра после того, как после зимы грунт осядет, виновным сделают того, кто заносил хвост, то есть дорожную компанию. Поэтому мы и не взялись за то, чего не начинали.
«СДК» сейчас находится в вынужденном простое. Дорожно-строительная компания ждет, когда закончит «РВК». Как только мэрия примет новый водопровод с благоустройством раскопки в щебне, на этот отрезок дороги — от Юных Натуралистов до кольцевой развязки с улицей Неделина — выйдет «СДК».
По контракту ценой в 181,8 млн рублей ООО «СДК» должна сдать к 1 октября всю Папина (длина улицы — 2,1 километра) с обустройством пешеходных зон, разметкой, знаками, светофорами. По состоянию на 2 сентября от улицы Водопьянова до перекрестка с улицей Юных Натуралистов на Папина уложен почти весь асфальт (два слоя), заканчивается асфальтирование тротуаров, отсыпка чернозема под газоны. На то, чтобы выполнить все требования контракта на отрезке Папина от Юных Натуралистов до кольцевой развязки с улицей Неделина, дорожно-строительной компании нужны две недели и хорошая погода.
улица Папина в сторону Водопьянова, где сделано почти все
и улица Папина в сторону Центрального рынка, где нет ничего
Есть и еще одна неприятность: дорогу на Папина «СДК» делает параллельно с обновлением дороги на улице Союзной. Но там «РВК» переподключает потребителей к новому водопроводу. Там тоже раскопки. Поэтому на эту улицу «СДК» еще и не заходила.
А на параллельной Союзной улице Перова вообще жесть! Она вся в ямах по той же причине — переподключению потребителей. На ней будто бы порылся гигантский крот. И, кажется, работам по строительству колодцев на местах врезок в новый водопровод нет ни конца, ни края.
— На улице Перова наш подрядчик модернизирует магистральный водовод протяженностью 440 метров. Работы выполнены на 60%. Завершить их и подключить потребителей к новому водопроводу планируется в сентябре, после чего организацией будет восстановлено нарушенное благоустройство. Отметим, что реконструкция сетей водоснабжения на улице Перова не связана с модернизацией труб в районе улицы Папина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
В этой ситуации вице-мэр Липецка Николай Дергунов демонстрирует олимпийское спокойствие:
— Спасибо «Квадре» и «РВК», которые пошли нам навстречу, ведь у этих компаний изначально в планах на этот год не было реконструкций сетей на Папина. Но они решили это сделать. Да, мы видим сдвижку по срокам работ у «РВК». Это плохо. Но это хорошо для потребителей и в какой-то степени и для нас, ведь после работ сетевых компаний у нас есть надежда, что обновленная улица Папина долго не потребует ремонта. Я надеюсь и на то, что «РВК» как можно скорее завершит работы по уплотнению песка и щебня в местах своих работ по прокладке водопровода по Папина и Союзной, чтобы дать возможность нашему подрядчику закончить ремонт улицы к оговоренному в муниципальном контракте сроку, к 1 октября.
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