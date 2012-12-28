Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры

На вакантную должность сватают руководителя регионального ФКР Алексея Костина.

После того, как 23 августа стало свободным кресло начальника областного управления строительства и архитектуры после того, как ушел в отставку Антон Болгов, все стали гадать, кто может занять его место. На вакантную должность Telegram-каналы сватали даже вице-мэра Липецка Николая Дергунова. Но вот сразу два источника GOROD48 в структурах власти сообщили, что уже, вероятно, на следующей неделе начальником этого ведомства станет Алексей Костин, ныне руководитель регионального Фонда капитального ремонта.Мы связались с Алексеем Костиным, чтобы получить его комментарий насчет возможного нового назначения, и вот что услышали:— Официальных документов на этот счет нет. Но со мной был на этот счет разговор. Мне предложили занять вакантную должность. Я согласился. Правда, не уверен, что это случится уже на следующей неделе.Алексей Костин в 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году – магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора главного регионального перевозчика. Потом Костина назначили заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Руководителем ФКР региона он стал в мае 2023 года.