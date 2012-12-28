«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
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Общество
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вчера, 15:07
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Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
На вакантную должность сватают руководителя регионального ФКР Алексея Костина.
Мы связались с Алексеем Костиным, чтобы получить его комментарий насчет возможного нового назначения, и вот что услышали:
— Официальных документов на этот счет нет. Но со мной был на этот счет разговор. Мне предложили занять вакантную должность. Я согласился. Правда, не уверен, что это случится уже на следующей неделе.
Алексей Костин в 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году – магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора главного регионального перевозчика. Потом Костина назначили заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Руководителем ФКР региона он стал в мае 2023 года.
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