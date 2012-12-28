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вчера, 15:07
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Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры

На вакантную должность сватают руководителя регионального ФКР Алексея Костина.

После того, как 23 августа стало свободным кресло начальника областного управления строительства и архитектуры после того, как ушел в отставку Антон Болгов, все стали гадать, кто может занять его место. На вакантную должность Telegram-каналы сватали даже вице-мэра Липецка Николая Дергунова. Но вот сразу два источника GOROD48 в структурах власти сообщили, что уже, вероятно, на следующей неделе начальником этого ведомства станет Алексей Костин, ныне руководитель регионального Фонда капитального ремонта.

Мы связались с Алексеем Костиным, чтобы получить его комментарий насчет возможного нового назначения, и вот что услышали:

— Официальных документов на этот счет нет. Но со мной был на этот счет разговор. Мне предложили занять вакантную должность. Я согласился. Правда, не уверен, что это случится уже на следующей неделе.

Алексей Костин в 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году – магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора главного регионального перевозчика. Потом Костина назначили заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Руководителем ФКР региона он стал в мае 2023 года.
кадры
правительство области
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Вася
58 минут назад
Рано им такие должности ! Опыта нет!
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Веселый
вчера, 22:34
Всем писателям,у нас есть с кого брать пример,талантливый человек ,талантлив во всем
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Натали
вчера, 21:35
Очень логично, очень по нашему - по-липецки. У нас же нет в городе не строителей, не архитекторов. Надеюсь, что хоть Управление здравоохранения у нас не логист возглавляет?
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Мля
вчера, 21:16
Диванные эксперты собрались
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Ну
вчера, 20:17
Будет худо, если " Сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печи - сапожник"...
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Алоизий
вчера, 20:09
Толк будет это точно. ))
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День
вчера, 19:40
Может кого из охраны или во сантехника более менее ближе к архитектуре и строительству.
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гость
вчера, 19:06
Вот так, а откуда у этого специалиста знания появятся по строительству и архитектуре????
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строитель
вчера, 17:55
строителю строителево
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007
вчера, 16:57
А нельзя было конкурс объявить и взять строителя на должность строителя? Это ведь логично.
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