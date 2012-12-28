Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Запущен первый цех «Липецкого тракторного завода»
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Прокуратура нашла источник вони под Липецком
Общество
В подпорной стене областной библиотеки обнаружили кладку красного кирпича
Общество
Жителя Данкова за тату на шее обвиняют в публичной демонстрации нацисткой атрибутики
Общество
В Липецкой области начались выборы губернатора
Общество
Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо
Происшествия
36-летняя женщина пострадала в ДТП на дороге Данков-Теплое-Воскресенское
Происшествия
Синий трактор: из-за пьяной езды сельхозмашину конфисковали в доход государства
Происшествия
В Усманском районе вспыхнул ландшафтный пожар: сгорели шесть сараев и занялся жилой дом
Происшествия
Читать все
У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок
Общество
Липчанина обманули почти на 149 тысяч при покупке двигателя для «Доджа»
Происшествия
Суды из-за названия шпикачек продолжаются
Общество
Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
Происшествия
На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
Происшествия
Председатель Липецкого горсовета проголосовала на выборах губернатора дистанционно
Политика
В селе Новоникольское Данковского района улетела в кювет «Лада Приора»: есть пострадавший
Происшествия
«Мы задыхаемся от зловония!»
Общество
Чаплыгинский Отелло едва не задушил сожительницу, приревновав к другу
Происшествия
Аномалия на Московской: при загадочных обстоятельствах в двух домах пропала вода
Общество
Читать все
Общество
391
сегодня, 10:19
10

У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок

По состоянию на начало сентября этого года в Липецке было 144 такие раскопки, в то время как на аналогичную дату прошлого года — всего 22.

До нового отопительного сезона остается месяц с хвостиком, а Липецк остается перекопанным вдоль и поперек городом. По данным управления главного смотрителя мэрии, у «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок по сравнению с прошлым годом. Если по состоянию на начало сентября этого года их — 144, то годом ранее из было 22. К началу сентября прошлого года «Квадра» восстановила благоустройство в 393 местах проведения плановых и аварийных работ, к началу сентября этого года — всего в 86.

— В течение этого года «Квадре» выдано 303 предписания о необходимости восстановить нарушенное благоустройство. Из них компанией исполнено 116 таких требований, не исполнено 96. Остальные наши предписания находятся на контроле. 93 протокола за неисполнение законных предписаний направлено на рассмотрение в мировой суд. 62 уже рассмотрены. По каждому делу на энергетиков наложен административный штраф. Их общая сумма составила 620 тысяч рублей, — сообщили GOROD48 в департаменте развития территории мэрии.
аварии на сетях
раскопка
1
0
6
0
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Народ
29 минут назад
Жадные, людей не берут, только хапают прибыль.
Ответить
Да уж
31 минуту назад
Главное - видимость работы создать. Дескать, работаем, но не справляемся.
Ответить
ЗАДРАЛИ
57 минут назад
Голосовать немытым не буду!
Ответить
Справедливости!
сегодня, 11:07
О как! То есть, что получается на выходе! Мы пережили зиму с неимоверными коммунальными авариями. Монополисту погрозили пальчиком, топнули ножкой, сделали вид, что поругали. Казалось бы, должны были ударными темпами в летний сезон менять сети! Но по данным из этой статьи в 2023 году было 415 раскопок, а в этом году - 230! Т.е. сокращение почти в 2 раза!!! Снова нас на... пустили пыль в глаза
Ответить
Колян
сегодня, 10:58
Очередная показуза и статься для галочки. Что мешает поднять сумму штрафа раз в 100. Или у депутатов по этому поводу возникают разногласия?. Дружно они голосуют за повышение пенсионного возраста, а тут разно6ласия.
Ответить
Всё для граждан
сегодня, 10:51
Когда дадите горячею воду после второго отключения?
Ответить
Света
сегодня, 10:47
Липовская 12 когда Закопает яму и уберите землю Водворе 12 дома возле Мусорных контейнеров?
Ответить
Света
сегодня, 10:45
Липовская 12 когда Закопает яму и уберите землю Водворе 12 дома возле Мусорных контейнеров?
Ответить
Бомж с люком
сегодня, 10:41
Главное до зимы дотянуть а там и снежком с песком можно присыпать и готова!
Ответить
Студент
сегодня, 10:28
Предпенсионеры не справляются,а молодеж на такую работу палкой не загонишь, вот она суровая реальность .
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru