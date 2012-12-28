По состоянию на начало сентября этого года в Липецке было 144 такие раскопки, в то время как на аналогичную дату прошлого года — всего 22.

До нового отопительного сезона остается месяц с хвостиком, а Липецк остается перекопанным вдоль и поперек городом. По данным управления главного смотрителя мэрии, у «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок по сравнению с прошлым годом. Если по состоянию на начало сентября этого года их — 144, то годом ранее из было 22. К началу сентября прошлого года «Квадра» восстановила благоустройство в 393 местах проведения плановых и аварийных работ, к началу сентября этого года — всего в 86.— В течение этого года «Квадре» выдано 303 предписания о необходимости восстановить нарушенное благоустройство. Из них компанией исполнено 116 таких требований, не исполнено 96. Остальные наши предписания находятся на контроле. 93 протокола за неисполнение законных предписаний направлено на рассмотрение в мировой суд. 62 уже рассмотрены. По каждому делу на энергетиков наложен административный штраф. Их общая сумма составила 620 тысяч рублей, — сообщили GOROD48 в департаменте развития территории мэрии.