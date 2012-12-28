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Общество
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сегодня, 10:19
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У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок
По состоянию на начало сентября этого года в Липецке было 144 такие раскопки, в то время как на аналогичную дату прошлого года — всего 22.
— В течение этого года «Квадре» выдано 303 предписания о необходимости восстановить нарушенное благоустройство. Из них компанией исполнено 116 таких требований, не исполнено 96. Остальные наши предписания находятся на контроле. 93 протокола за неисполнение законных предписаний направлено на рассмотрение в мировой суд. 62 уже рассмотрены. По каждому делу на энергетиков наложен административный штраф. Их общая сумма составила 620 тысяч рублей, — сообщили GOROD48 в департаменте развития территории мэрии.
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