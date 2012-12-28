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Общество
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сегодня, 08:00
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В Липецкой области начались выборы губернатора
Кандидатов, как и в 2019-м году, пятеро, а избирателей стало меньше.
На этих выборах используется как дистанционное, так и традиционное голосование — в восемь утра открылись 833 избирательных участка. На всех избирательных участках Ельца и на самых крупных Липецка используются КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Дистанционно, подавшие соответственное заявление избиратели, могут голосовать на портале vybory.gov.ru.
Примечательно, что на выборах губернатора 2019 года кандидатов также было пятеро, а вот число избирателей за прошедшие годы уменьшилось на 36,6 тысячи человек.
Перед началом голосования сотрудники избирательных комиссий обучились действиям в случае воздушной опасности. При желтом уровне угрозы — голосование продолжится, при красном — комиссии опечатают документы и вместе с избирателями, перейдут в безопасное место. После отмены красного уровня, голосование продолжится.
Помимо выборов губернатора в эти три дня пройдут выборы депутатов Липецкого районного Совета депутатов, довыборы в горсоветы Ельца, Лебедяни, Усмани, а также в несколько сельсоветов Добринского, Лев-Толстовского и Тербунского районов.
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