В Липецкой области начались выборы губернатора

Кандидатов, как и в 2019-м году, пятеро, а избирателей стало меньше.

Сегодня в 08:00 начались выборы губернатора Липецкой области. 892 575 избирателям региона предстоит выбрать одного из пяти кандидатов: Игоря Артамонова («Единая Россия»), Полины Валентиновой («Новые люди»), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия — За Правду») и Юрия Логинов («Коммунисты России»). Голосование продлится три дня и закончится в восемь вечера 8 сентября.На этих выборах используется как дистанционное, так и традиционное голосование — в восемь утра открылись 833 избирательных участка. На всех избирательных участках Ельца и на самых крупных Липецка используются КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Дистанционно, подавшие соответственное заявление избиратели, могут голосовать на портале vybory.gov.ru.Примечательно, что на выборах губернатора 2019 года кандидатов также было пятеро, а вот число избирателей за прошедшие годы уменьшилось на 36,6 тысячи человек.Перед началом голосования сотрудники избирательных комиссий обучились действиям в случае воздушной опасности. При желтом уровне угрозы — голосование продолжится, при красном — комиссии опечатают документы и вместе с избирателями, перейдут в безопасное место. После отмены красного уровня, голосование продолжится.Помимо выборов губернатора в эти три дня пройдут выборы депутатов Липецкого районного Совета депутатов, довыборы в горсоветы Ельца, Лебедяни, Усмани, а также в несколько сельсоветов Добринского, Лев-Толстовского и Тербунского районов.