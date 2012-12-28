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сегодня, 08:00
29

В Липецкой области начались выборы губернатора

Кандидатов, как и в 2019-м году, пятеро, а избирателей стало меньше.

Сегодня в 08:00 начались выборы губернатора Липецкой области. 892 575 избирателям региона предстоит выбрать одного из пяти кандидатов: Игоря Артамонова («Единая Россия»), Полины Валентиновой («Новые люди»), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия — За Правду») и Юрия Логинов («Коммунисты России»). Голосование продлится три дня и закончится в восемь вечера 8 сентября.

На этих выборах используется как дистанционное, так и традиционное голосование — в восемь утра открылись 833 избирательных участка. На всех избирательных участках Ельца и на самых крупных Липецка используются КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Дистанционно, подавшие соответственное заявление избиратели, могут голосовать на портале vybory.gov.ru.

Примечательно, что на выборах губернатора 2019 года кандидатов также было пятеро, а вот число избирателей за прошедшие годы уменьшилось на 36,6 тысячи человек.

Перед началом голосования сотрудники избирательных комиссий обучились действиям в случае воздушной опасности. При желтом уровне угрозы — голосование продолжится, при красном — комиссии опечатают документы и вместе с избирателями, перейдут в безопасное место. После отмены красного уровня, голосование продолжится.

Помимо выборов губернатора в эти три дня пройдут выборы депутатов Липецкого районного Совета депутатов, довыборы в горсоветы Ельца, Лебедяни, Усмани, а также в несколько сельсоветов Добринского, Лев-Толстовского и Тербунского районов.
выборы
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Комментарии (29)

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Сначала новые
О как!!!
9 минут назад
Терубнский район в Липецкой области- это вЫсоко, новый район к 70 летию
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Лола
47 минут назад
Коммунист вообще пушка. В прямом эфире обсуждать ночных бабочек и признаваться в просмотре фильмов для взрослых это сильно. Явно проблемы в этой сфере, поэтому и не женат
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ХХХ
сегодня, 10:48
Что за жизнь пошла.Женщины в политике.Может одной хватит? А специально делают,чтобы выбрать не из кого было?
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Васёк
сегодня, 10:47
Идите голосуйте, он ещё не всё мед обродование в лизинг у супруги купил.
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ХХХ
сегодня, 10:46
Что за жизнь пошла.Женщины в политике.Может одной хватит? А специально делают,чтобы выбрать не из кого было?
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Патриот
сегодня, 10:17
Все как в СССР. Выборы без выбора, победитель набирает 99,7 проц. Ну или 146
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Партработник
сегодня, 09:53
Интрига заварачивается, мы все в напряжении.
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Избератель
сегодня, 10:35
Там уже выбрали кого надо. Мало того вот почему то на аудиенцию личную не попал а только по видео благословение получил, вот это не понятно? Значит не достаточно хорош был.
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Интересно
сегодня, 09:53
Через госуслуги можно проголосовать, кто знает?
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001
сегодня, 10:17
Можно
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ттт
сегодня, 09:51
предвыборная компания была просто шикарная, кандидаты донесли свою точку зрения буквально до каждого жителя области. Биография, достижения, цели и задачи - буквально все вывалили наружу, только успевай отгребать.
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Липчанин76
сегодня, 09:49
Выборы, выборы, все кандидаты - достойные губернаторского места люди.
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