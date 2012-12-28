Упавшее на «Мерседес» дерево обошлось мэрии Ельца в 580,5 тысячи рублей

Дерево было авариным: центр ствола прогнил и по нему пошли трещины.

Больше четырёх лет назад — ещё 16 апреля 2020 года возле одного из домов по улице Лесные дворы в Ельце дерево упало на автомобиль «Мерседес». По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, дерево упало не просто так: оно было авариным, центр ствола прогнил и по нему пошли трещины. Росло такое дерево на муниципальной земле.Несмотря на то, что администрация Ельца иск не признала, суд первой инстанции удовлетворил требования владельца автомобиля о взыскании ущерба в 458 тысяч рублей и судебных расходов. После апелляционного рассмотрения дела Липецким областным судом сумма подлежащего возмещению ущерба была увеличена до 580,5 тысячи рублей.