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Происшествия
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54 минуты назад
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Упавшее на «Мерседес» дерево обошлось мэрии Ельца в 580,5 тысячи рублей
Дерево было авариным: центр ствола прогнил и по нему пошли трещины.
Несмотря на то, что администрация Ельца иск не признала, суд первой инстанции удовлетворил требования владельца автомобиля о взыскании ущерба в 458 тысяч рублей и судебных расходов. После апелляционного рассмотрения дела Липецким областным судом сумма подлежащего возмещению ущерба была увеличена до 580,5 тысячи рублей.
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