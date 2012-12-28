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Происшествия
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сегодня, 16:32
Антирекорд купального сезона: 25 утонувших
31 августа в пруду седа Введное Чаплыгинского района утонул 66-летний пенсионер. Он стал 35-м человеком, погибшим на водоемах области с начала купального сезона, и 25-м утонувшим (среди погибших в водемах есть и те, кто умер не от утопления, а от других причин, например, от инфаркта).
Но даже 25 человек — абсолютный антирекорд за последние пять лет.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Липецкой области, в 2020 году утонули четыре человека, в 2021 году — 21 человек, в 2022 году — семь человек, в 2023 году —один человек.
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