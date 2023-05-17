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Липецкая вечЁрка: гибель девятиклассника, ребрендинг блошиного рынка и асфальт вместо плитки
Сегодня, 17 мая, стало известно, что накануне из окна восьмого этажа выпал 15-летний подросток, организаторы ярмарки в 9 микрорайоне рассказали, как изменится блошиный рынок, и на улице Московской и Кривенкова плитку заменят на асфальт.
Как выяснил GOROD48, школьник жил в благополучной семье, хорошо учился, не конфликтовал со сверстниками, не был безнадежно влюблен. Однако в последнее время подросток жаловался на повышенную тревожность и даже на чувство отчаяния.
— Раньше родители весь день на работе, мы сами по себе, с 1 класса одни дома. Гуляли, дружили, больше общались, читали. Сейчас этот интернет и телефоны полностью поглотили мозг, люди не звонят, пишут. Вообще эти технологии всему виной в первую очередь! А в 15 лет подростковая психика+ всякий мусор из интернета вот и все, — написал комментатор.
А несколькими часами ранее трагедии в Липецке 15-летняя данковчанка пострадала в аварии. Она ехала на мопеде, которым управлял 16-летний подросток. Мопед съехал на обочину. Девочку с травмами отправили в больницу.
На блошином рынке в 9 микрорайоне грядут большие изменения. Конкурс на организацию на его месте ярмарки выиграла Ассоциация содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов.
Сложившаяся за десятилетия нелегальная торговля теперь должна уйти в прошлое. На ярмарке будут продавать антиквариат, марки, предметы быта.
Каким образом организаторам удастся решить вопрос с нелегальной торговлей, пока загадка. Сами они скромно говорят, что: «С божьей помощью. Вежливо попросим. Результат, мы увидим в уже процессе и тогда сможем подвести итоги. Если получится, запатентуем технологию и будем продавать по всему миру». Большая часть торговых мест на ярмарке будет сдаваться в аренду, от 20% — бесплатно.
— Правильно, что порядок навели, — заметил Петр.
— Петр, не правильно. Кто там будет торговать? Перекупщики, они цены поднимут, им нужно деньги за место отбивать. Лучше бы дорогами занялись за «Торнадо», и во дворах, — ответила ему Animal planet.
Сегодня, можно сказать, случилась небольшая сенсация. Оказывается Липецк потихоньку начал отказываться от использования плитки во время благоустройства тротуаров. На тротуарах улиц Московской и Кривенкова плитку заменит асфальт.
Асфальт дешевле, а зимой менее травмоопасен для пешеходов, вот официальная причина того, почему остыла любовь чиновников к плитке. Странно, что им понадобилось около десятилетия, чтобы это понять.
Конечно же ремонтировать будут не только тротуары, но и дороги на этих улицах. Дорога на Кривенкова обойдется бюджету в 112 миллионов рублей, а на Московской — в 103 миллиона. Всего в этом сезоне город приведет в порядок 38 дорог общей длиной 39 километров.
Тема замены плитки асфальтом задела комментаторов, которые, по всей видимости, хорошо помнят, как приверженцы плитки продвигали ее на городские улицы.
— А Сергей Семенович говорит, что плитка долговечнее, и зимой, если её чистить вовремя, то нет наледи и снега. Кому верить? — спросил читатель GOROD48.
— Её и класть не стоило, на проспекте Мира плитка вся развалилась, хотя ей года 3 всего, — заметил Туман.
— Наверное, это только начало! Надо думать, теперь по всему городу будут плитку менять на асфальт! — предположила Наталья.
— Завтра кто-то построит в Липецке очередной заводик резино-технических изделий — и будут у нас тротуары из транспортёрной ленты. Было бы всё это смешно, если не было бы так грустно. Где же вы, богатыри русские? Где же радетели казённые? — с тоской написал Пессимист.
— Асфальт более ровный и гладкий, по нему легче возить коляски и ездить на велосипедах. Ну и еще между плитками есть зазоры, они могут быть опасны для пешеходов, а особенно для инвалидов-колясочников. Так что решение здравое, я «за», — считает Данила.
Кстати, сегодня стало известно, что городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Павел Звонарев. Предыдущий председатель департамента — Николай Дергунов еще в апреле назначен вице-мэром.
На площади Победы, возле того места, где в прошлом году внезапно забил фонтан, энергетики снова начали раскопки. Оказывается на площади продолжается замена старых труб на новые с длительным сроком годности.
На улице Неделина трубы энергетики заменили еще в прошлом году, но благоустройство не доделали до сих пор, хотя должны были управиться к 1 мая. Подрядчику Липецкого филиала компании «Квадра» — ООО «Теплогарант» помешали дожди. Теперь восстановление благоустройства подрядчик обещает закончить к лету. Проверим!
— Есть такая замечательная песня из фильма Рязонова «Служебный роман» — «У природы нет плохой погоды» музыка Андрея Петрова, слова Эльдара Рязанова. Рекомендую. — написал Патриот.
— Это поле чудес! Там делают деньги! — предположил Житель.
— Я вырос в доме 49 по улице Неделина. Это были 80-е — начало 90-х. Каждый год этот пустырь, на котором сейчас бульвар, перекапывался, что-то чинилось месяцами, потом закапывалось. Ровно до следующей весны. И мы пацанами там в грязи по технике ползали. Когда это место благоустроили, было сразу ясно, что долго там не продержится. История идёт по кругу, — сделал небольшой экскурс в историю Пахарь.
Завтра в Липецке будет жарко. Несмотря на середину мая, синоптики прогнозируют до +27 градусов. Два года назад, кстати, было еще жарче — 32 градуса.
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