Липецкая вечЁрка: гибель девятиклассника, ребрендинг блошиного рынка и асфальт вместо плитки

Сегодня, 17 мая, стало известно, что накануне из окна восьмого этажа выпал 15-летний подросток, организаторы ярмарки в 9 микрорайоне рассказали, как изменится блошиный рынок, и на улице Московской и Кривенкова плитку заменят на асфальт.