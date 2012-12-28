Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Липецкая вечЁрка: раненая во время атаки БПЛА, судимость за смерть сына и увольнение по «утрате доверия»
Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: раненая во время атаки БПЛА, судимость за смерть сына и увольнение по «утрате доверия»
Сегодня, 19 ноября, во время атаки БПЛА пострадала женщина, женщину осудили за аварию, в которой погиб ее сын, и обвиняемую во взяточничестве чиновницу уволили по «утрате доверия».
Глава Липецкого округа Давид Тодуа рассказал, что после подомовых обходов будут составлены сметы ремонтов. Затем желающие могут получить бюджетные деньги на восстановление домов. Второй вариант — ремонт обеспечит сделает администрация округа.
«Здоровья женщине», — пожелала Лиза.
Остекление повреждённых при октябрьских атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка мэрия обещает восстановить к 1 декабря.
Напомним, горожане могут рассчитывать за счёт бюджета на ремонт контура квартир: кровли, стен, окон, балконов. Владельцы машин могут получить из городского бюджета до 100 тысяч рублей при частичном ущербе и до 600 тысяч — при полном уничтожении автомобиля. Выплаты проводятся в заявительном порядке из резервного фонда администрации Липецка.
Жительницу Курской области осудили за гибель в аварии ее 15-летнего сына. 35-летняя женщина управляя автомобилем «Джили», на дороге Стебаево — Задонск — Долгоруково превысила скорость, машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ее сын погиб, а она попала в больницу.
Тербунский районный суд приговорил женщину к двум годам условного срока и лишению прав на два года. Кроме того, она должна выплатить отцу мальчика компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей и 80,3 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба.
У отца совершившего смертельное ДТП подростка конфисковали машину и оштрафовали его на 700 000 рублей. В аварии погибла 15-летняя девочка.
По словам очевидцев аварии, легковой автомобиль притормозил перед автовышкой энергетиков, и его по касательной задел автобус, объезжавший ту же вышку. Автобус получил повреждения крыла и бампера.
Накануне утром на дороге Липецк — Усмань столкнулись грузовики «ДАФ» под управлением 41-летнего мужчины и «Исузу» с 38-летним водителем за рулём. Оба водителя доставлены в больницу.
Заместителя начальника главного смотрителя Людмилу Кулакову по решению суда уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Иск в суд направила прокуратура, так как управление не выполнило представление об увольнении Кулаковой после прокурорской проверки требований антикоррупционного законодательства.
Напомним, региональный следком возбудил в отношении Кураковой, которая в управлении главного смотрителя курировала исполнение муниципальных контрактов на отлов собак, уголовное дело о получении взяток в значительном и крупном размерах от индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой.
«Почему руководство УГС на своих местах, после таких громких уголовных дел», — поинтересовался Дядя.
И еще про кадры. Завтра региональное министерство сельского хозяйства возглавит Никита Кубрак. Он третий министр сельского хозяйства за три года.
Завтра в Липецке снова тепло: от +6 до +8 градусов. И это не рекордные значения. Самым теплым за историю метеонаблюдений в Липецке день 19 ноября стал в 1940 году: +12 градусов. В 1993 году стояли лютые холода — 21 градус мороза.
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