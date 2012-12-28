Липецкая вечЁрка: раненая во время атаки БПЛА, судимость за смерть сына и увольнение по «утрате доверия»

Сегодня, 19 ноября, во время атаки БПЛА пострадала женщина, женщину осудили за аварию, в которой погиб ее сын, и обвиняемую во взяточничестве чиновницу уволили по «утрате доверия».