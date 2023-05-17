Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Жара наступает: в Липецкой области до +28

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#жара
Жара наступает: в Липецкой области до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления - в нашем регионе сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.

День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза. 

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#жара

Комментарии (2)

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Гость

32 минуты назад
не особо и хочется жары +12+14 ночью и +22+24 днем скандинавское лето хочется.
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Чел

36 минут назад
В жару человек теряет больше жидкости с потом, в результате обезвоживания организма уменьшается объем циркулирующей крови, кровь становится более «густой», движется медленнее по сосудам, и возникает повышенная угроза тромбообразования, в том числе инсульта и инфаркта миокарда.
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