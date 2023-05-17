Жара наступает: в Липецкой области до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления - в нашем регионе сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.



День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.



