А ельчанин перевёл больше миллиона на «безопасный счёт».

19 ноября в полицию с заявлениями о мошенничестве пришли двое. 46-летняя липчанка рассказала, что её 13-летняя дочь получила сообщение об обновлении электронного дневника и перешла по присланной ссылке, установив таким образом вредоносную программу. В результате со счёта женщины пропали 49 000 рублей.А в Ельце от мошенников пострадал 28-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 9 по 16 ноября ельчанин общался с лжесотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Те убедили его оформить два кредита и перевести 1 150 000 рублей на «безопасный счёт».