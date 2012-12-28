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13-летняя девочка решила обновить электронный дневник — со счёта матери списали 49 000 рублей
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
Происшествия
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сегодня, 12:24
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13-летняя девочка решила обновить электронный дневник — со счёта матери списали 49 000 рублей
А ельчанин перевёл больше миллиона на «безопасный счёт».
А в Ельце от мошенников пострадал 28-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 9 по 16 ноября ельчанин общался с лжесотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Те убедили его оформить два кредита и перевести 1 150 000 рублей на «безопасный счёт».
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