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Блошиный рынок может заработать по новым правилам уже в конце мая

9 615
#блошиный рынок
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Блошиный рынок может заработать по новым правилам уже в конце мая

Ношеной одежды и обуви на рынке не останется, а вот продавцов антиквариата, коллекционных товаров и предметов быта организаторы ждут с распростёртыми объятьями. Правда, за места на рынке придется платить.

16 мая администрация Липецка подписала с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области контракт на организацию ярмарки на месте блошиного рынка в 9 микрорайоне. О том, по каким правилам будет работать ярмарка, GOROD48 рассказали руководители ассоциации Алексей и Евгений Усовы.

Братья Усовы обладают опытом организации подобных ярмарок на улицах Семашко, Меркулова, Коммунистической. Так же, как и на них, часть торговых мест будет предоставляться продавцам бесплатно, а большая часть — сдаваться в аренду. Цену аренды руководители ассоциации не называют, считая ее коммерческой тайной. Кому предоставить место бесплатно, а кому за деньги организаторы определят на глазок. Справку о доходах у таких людей не спросишь, однако можно понять по товару: принес ли человек пару вещей на продажу или у него антикварный бизнес.

— Мы встречались с продавцами блошиного рынка, и пришли к выводу, что зарабатывают они небольшие деньги, но эти средства помогают им выживать, — говорят Усовы.

Торговых мест для продажи ношенной одежды и обуви на ярмарке точно не останется, они не предусмотрены контрактом. Ярмарка сконцентрируется на антиквариате, предметах быта, инструментах, коллекционных товарах — марках, открытках, значках и т. п.

На главный вопрос, как убедить уйти тех, кто годами торговал на блошином рынке одеждой, организаторы ответили уклончиво.

— С божьей помощью. Вежливо попросим. Нам поставлена задача, которая четко прописана в контракте. Исходя из этого документа, мы будем проводить работу. Результат, мы увидим в уже процессе и тогда сможем подвести итоги. Если получится, запатентуем технологию и будем продавать по всему миру, — пошутил Евгений Усов.

Отведенную под ярмарку территорию (на том же месте, где работал блошиный рынок) организаторы разобьют на сектора по типу товара. Часть столов для продавцов уже готова. Расставлять их начнут уже в конце мая.

Ярмарка будет открыта с пятницы по воскресенье, ее работу и последующую уборку территории и столов обеспечат от пяти человек. Если потребуется охрана порядка, Усовы наймут ЧОП. Туалеты на ярмарке не предусмотрены, братья собираются заключить договор с владельцами туалета на «железном рынке».

— Наша Ассоциация создана для того, чтобы делать для людей, а не против людей. Мы хотим, чтобы город выглядел достойно. Собираемся хотя бы маленькими шажочками помочь привести эту территорию в надлежащий вид, — заключил Евгений Усов.

Для продавцов блошиного рынка перемены неожиданностью не станут. Эта тема там обсуждается еще с зимы, когда мэрия впервые объявила соответствующий конкурс. Столы организаторы цивилизованного блошиного рынка планируют начать ставить в конце мая.
9 615
#блошиный рынок
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Комментарии (9)

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Хе

11 минут назад
Андрей, так он и не живёт, пример-Китай. Там земли мало, а народу много, съезди, посмотри-каждый клочок торговлей занят, и аренда бешеная.
ответить

Хорошое решение.

16 минут назад
БИЗНЕС ПО ЛИПЕЙКИЙ. Ещё колючкой обнести и брать деньги за выход и вход. А то столы по растащат.
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Ежик

17 минут назад
А куда торговцы будут в туалет ходить?, под куст?
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Андрей

26 минут назад
Накрылся рынок. Очередные эффективные менеджеры. Как же весь мир живёт без иховой технологии?
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Хе

32 минуты назад
Липчанин., за место под солнцем, земля в городе стоит дорого.
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Бизнес и только бизнес.

45 минут назад
Как будет фиксировать сколько продавцов уплатить за место? Или что билеты будут выдаваться, если территорию обустраивают почему нет туалетов хотя бы био ? Что только деньги собирать с продавцов. Вся ближайшия теретория за гажена.
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Гость

50 минут назад
Как в фильме брат, так я не продал ещё... Лол)))
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Липчанин.

51 минуту назад
За что деньги- то будут собирать??? За воздух? Туалетов не будет. А столы у всех свои есть.
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Житель Липецка

55 минут назад
Ну-ну...
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