Дубовыми дровами он собирался топить дом.

52-летнего жителя Хлевенского округа задержали по подозрению в покушении на кражу древесины — спиленные деревья он собирался пустить на дрова для отопления своего дома.«По данным следствия, мужчина приехал на тракторе в лесополосу у деревни Крещенские Выселки и спилил два дуба. Но вывезти древесину ему не удалось – его заметили местные фермеры. Испугавшись, мужчина скрылся, оставив трактор с прицепом, инструменты и спиленные деревья. А фермеры сообщили обо всем в полицию», – сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело, ущерб оценен более чем в 21 тысячу рублей.