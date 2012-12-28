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Происшествия
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сегодня, 07:36
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52-летний хлевенец спилил два дуба и попал под статью
Дубовыми дровами он собирался топить дом.
«По данным следствия, мужчина приехал на тракторе в лесополосу у деревни Крещенские Выселки и спилил два дуба. Но вывезти древесину ему не удалось – его заметили местные фермеры. Испугавшись, мужчина скрылся, оставив трактор с прицепом, инструменты и спиленные деревья. А фермеры сообщили обо всем в полицию», – сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело, ущерб оценен более чем в 21 тысячу рублей.
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