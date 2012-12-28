Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Общество
874
сегодня, 16:43
9
В Липецкой области — новый министр сельского хозяйства
Ранее 40-летний Никита Кубрак работал в управлении ветеринарии.
Никита Кубрак родился в 1986 году в Ельце. Он окончил Воронежский аграрный университет по специальности «ветеринарный врач» и Елецкий университет по направлению «Экономика». Работать начал на ветстанции Ельца. Затем был ветеринарным врачом в Липецке. С 2024 года — в управлении ветеринарии Липецкой области. Последнее место работы до назначения — заместитель начальника регионального управления. Женат, воспитывает дочь.
В должности министра Никита Кубрак сменил Екатерину Маркову, которая была у руля липецкого сельского хозяйства два года. Её предшественник — Сергей Кузовлев продержался в кресле всего три месяца. До этого сельским хозяйством почти год руководил Алексей Телков. И только его предшественник долго задержался у руля — 14 лет ведомство возглавлял Олег Долгих.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
78
0
44
6
2
Комментарии (9)