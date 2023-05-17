15-летний подросток разбился насмерть на улице Катукова

Он упал с высоты 8-го этажа.





16 мая в Липецке на улице Катукова погиб 15-летний подросток. По данным GOROD48, он упал из окна 8-го этажа.



Обстоятельства приведшие к гибели подростка сейчас изучают сотрудники следственного комитета и полиции - назначена доследственная проверка. На место гибели парня выезжал прокурор Октябрьского района города. Прокуратура также контролирует ход проверки.



Известно, что мальчик из благополучной семьи.



