Происшествия

17 минут назад

15-летний подросток разбился насмерть на улице Катукова

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#падение с высоты
15-летний подросток разбился насмерть на улице Катукова

Он упал с высоты 8-го этажа.

16 мая в Липецке на улице Катукова погиб 15-летний подросток. По данным GOROD48, он упал из окна 8-го этажа. 

Обстоятельства приведшие к гибели подростка сейчас изучают сотрудники следственного комитета и полиции - назначена доследственная проверка. На место гибели парня выезжал прокурор Октябрьского района города. Прокуратура также контролирует ход проверки.

Известно, что мальчик из благополучной семьи.

545
#падение с высоты

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