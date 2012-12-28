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Происшествия
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сегодня, 14:47
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Липчанин присвоил кошелёк с валютой: кражу записала камера наблюдения
Мужчина оглянулся в поиске камеры, но всё равно не удержался.
Как сообщает областное управление МВД, кошелёк с 2 000 рублей и валютой ещё на 28 тысяч рублей 11 ноября потеряла 37-летняя липчанка. При обращении в полицию она предположила, что могла выронить кошелёк, когда заходила в свой подъезд. Спустившись через некоторое время, потерянное она не нашла.
Нашедшего кошелёк липчанина полицейские вычислили по записи камеры наблюдения. На записи видно, как вышедший из подъезда и собравшийся поднять чужой кошелёк мужчина оглядывается и ищет камеру на двери подъезда. Но он всё равно не удержался и присвоил находку.
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