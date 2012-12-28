Курьер пытался обжаловать решение, но безуспешно.

Суд — уже в апелляционной инстанции — взыскал с курьера мошенников полмиллиона рублей, отданных ему обманутым 85-летним жителем Усманского округа.Как сообщает областная прокуратура, в феврале этого года 85-летний усманец поверил звонку от «сотрудника полиции» и согласился помочь дочери, якобы попавшей в ДТП. Пожилой мужчина передал курьеру полмиллиона рублей. Возвращать деньги курьер отказался, но прокуратура через суд добилась взыскания в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения.Курьер подал апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд признал его доводы несостоятельными.