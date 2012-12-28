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85-летний пенсионер отдал за спасение дочери полмиллиона рублей: курьера нашли и обязали вернуть деньги
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Происшествия
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34 минуты назад
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85-летний пенсионер отдал за спасение дочери полмиллиона рублей: курьера нашли и обязали вернуть деньги
Курьер пытался обжаловать решение, но безуспешно.
Как сообщает областная прокуратура, в феврале этого года 85-летний усманец поверил звонку от «сотрудника полиции» и согласился помочь дочери, якобы попавшей в ДТП. Пожилой мужчина передал курьеру полмиллиона рублей. Возвращать деньги курьер отказался, но прокуратура через суд добилась взыскания в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения.
Курьер подал апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд признал его доводы несостоятельными.
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