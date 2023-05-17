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Погибший девятиклассник жаловался на тревожность

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#падение с высоты
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Погибший девятиклассник жаловался на тревожность

Он выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже, когда его родители спали.

В ночь на 17 мая в Липецке на улице Катукова погиб 15-летний подросток. Его семья жила на восьмом этаже многоэтажки, и школьника нашли на земле под окнами квартиры.

Как стало известно GOROD48, подросток рос в благополучной полной семье. Не был отличником, но и не имел особых проблем с успеваемостью. Однако незадолго до трагедии он жаловался на повышенную тревожность и даже на чувство отчаяния. Впрочем, девятиклассник был мотивирован на успешное окончание школы, имел планы на будущее. Он не конфликтовал со сверстниками, не был безнадежно влюблен.

Сейчас обстоятельства, приведшие к гибели подростка, изучают сотрудники правоохранительных органов.

В этом году это уже второй случай гибели подростка при падении с высоты. Первый произошел 27 марта — 12-летнюю девочку, которая росла в неблагополучной семье, нашли у подножия 16-этажного дома на улице Вилли Огнева.
3 3105
#падение с высоты
8

Комментарии (4)

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Троль

26 секунд назад
Наверно разнервничел из за экзаменнов
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Липчанка

11 минут назад
Больше гулять на свежем воздухе и читать как мы когда то читали очень много классики! Фантастики! Истории! А не сидеть носом в гаджетах
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Ежик

21 минуту назад
Запретить все соц сети до 18 лет, особенно телеграмм
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Эхо

54 минуты назад
Думаю все просто..... Надо фильтровать мусор на тв и в интернете, где идёт большая нагрузка на неокрепшею психику подростка...
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