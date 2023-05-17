Происшествия
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Погибший девятиклассник жаловался на тревожность
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Он выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже, когда его родители спали.
В ночь на 17 мая в Липецке на улице Катукова погиб 15-летний подросток. Его семья жила на восьмом этаже многоэтажки, и школьника нашли на земле под окнами квартиры.
Как стало известно GOROD48, подросток рос в благополучной полной семье. Не был отличником, но и не имел особых проблем с успеваемостью. Однако незадолго до трагедии он жаловался на повышенную тревожность и даже на чувство отчаяния. Впрочем, девятиклассник был мотивирован на успешное окончание школы, имел планы на будущее. Он не конфликтовал со сверстниками, не был безнадежно влюблен.
Сейчас обстоятельства, приведшие к гибели подростка, изучают сотрудники правоохранительных органов.
В этом году это уже второй случай гибели подростка при падении с высоты. Первый произошел 27 марта — 12-летнюю девочку, которая росла в неблагополучной семье, нашли у подножия 16-этажного дома на улице Вилли Огнева.
Как стало известно GOROD48, подросток рос в благополучной полной семье. Не был отличником, но и не имел особых проблем с успеваемостью. Однако незадолго до трагедии он жаловался на повышенную тревожность и даже на чувство отчаяния. Впрочем, девятиклассник был мотивирован на успешное окончание школы, имел планы на будущее. Он не конфликтовал со сверстниками, не был безнадежно влюблен.
Сейчас обстоятельства, приведшие к гибели подростка, изучают сотрудники правоохранительных органов.
В этом году это уже второй случай гибели подростка при падении с высоты. Первый произошел 27 марта — 12-летнюю девочку, которая росла в неблагополучной семье, нашли у подножия 16-этажного дома на улице Вилли Огнева.
3 3105
Троль
Липчанка
Ежик
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