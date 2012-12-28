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16 минут назад
У отца совершившего смертельное ДТП подростка конфисковали машину
В аварии погибла 15-летняя девочка. 50-летний отец 17-летнего водителя признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего сына в опасные для его жизни действия.
Следствием и судом установлено, что липчанин научил сына управлению автомобилем и разрешал ему самостоятельно ездить. В результате 17-летний юноша совершил ДТП, которое унесло жизнь 15-летней девочки.
Об этой смертельной аварии мы рассказывали. Вечером 30 ноября 2024 года на на дороге Тюшевка - Кузьминские Отвержки Липецкого района 17-летний водитель «Шкоды Октавиа» наехал на обочину, машина опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.
Водитель машины и двое пассажиров: 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы и оказались в больнице, ещё одна пассажирка автомобиля — 15-летняя девушка умерла на месте аварии.
В ходе расследования было установлено, что отец подростка-водителя добровольно отдал ему ключи от автомобиля, зная, что тот не учился в автошколе и не имеет водительских прав. Получив доступ к машине, юноша посадил в салон друзей и не справился с управлением.
«Подросток, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля, совершил наезд на препятствие за пределами проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. В результате трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы, один из которых скончался. Несовершеннолетний водитель ранее судом признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (по пункту «в» части четвёртой статьи 264 УК РФ)», — сообщает СУ СК России по Липецкой области.
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