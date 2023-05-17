Происшествия

17 минут назад

15-летняя девочка попала в больницу после поездки на мопеде

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#авария #ДТП
15-летняя девочка попала в больницу после поездки на мопеде

Ее 16-летний приятель не смог удержать мопеда на дороге.

16 мая около шести вечера в Данкове на улице Чапаева съехал с дороги  мопед, которым управлял 16-летний подросток. В аварии, по данным ГИБДД, пострадала его15-летняя пассажирка. Девушка госпитализирована с травмами.

Это ДТП оказалась единственным за день, в результате которого пострадал человек. Всего 16 мая автоинспекторы зарегистрировали 22 аварии.

«За сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области  4660 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4288 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», - сообщает УГИБДД по Липецкой области.

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#авария #ДТП

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