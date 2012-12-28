Съесть он их не успел — мешок яблок изъяли полицейские.

Жителя Измалковского округа подозревают в краже центнера яблок из плодового сада. Владелец сада обратился в полицию ещё в октябре: в результате вора вычислили, а мешок яблок изъяли.«Подозреваемый пояснил, что вечером пробрался на территорию яблоневых садов возле деревни Панкратовка, откуда похитил яблоки — их он сложил в мешок и скрылся с места происшествия», — сообщает областное управление МВД.Сельхозорганизация оценила ущерб в 10 500 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (по части первой статьи 158 УК РФ).