Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
85-летний пенсионер отдал за спасение дочери полмиллиона рублей: курьера нашли и обязали вернуть деньги
13-летняя девочка решила обновить электронный дневник — со счёта матери списали 49 000 рублей
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
Происшествия
350
сегодня, 12:08
2
Яблоки раздора: измалковец вечером пробрался в сад и украл центнер яблок
Съесть он их не успел — мешок яблок изъяли полицейские.
«Подозреваемый пояснил, что вечером пробрался на территорию яблоневых садов возле деревни Панкратовка, откуда похитил яблоки — их он сложил в мешок и скрылся с места происшествия», — сообщает областное управление МВД.
Сельхозорганизация оценила ущерб в 10 500 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (по части первой статьи 158 УК РФ).
0
1
3
0
2
Комментарии (2)