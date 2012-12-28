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Происшествия
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сегодня, 11:53
За сутки на пожарах пострадали три человека
Горели два дома и автомобиль «ГАЗель».
92-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в доме на улице Ломоносова в Чаплыгине. Пламя уничтожило кухню, коридор и три комнаты.
Вблизи деревни Лукошкино Елецкого округа на дороге по направлению в Елец сгорел автомобиль «ГАЗель» — об этом происшествии мы уже сообщали.
Также вчера утром в Новой Деревне Липецкого округа горела надворная постройка — кирпичное здание на улице Механизаторов. Пламя потушили до прибытия пожарных.
А в селе Донское Задонского округа вечером 19 ноября горел мусор на площади 10 квадратных метров.
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