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Происшествия
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17 минут назад
«К ним попадают слабохарактерные: наркоманы и алкоголики»
В Липецке множатся объявления о помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
— Вы же знаете, что за каждое объявление полагается штраф — 1,5 тысячи рублей? — спрашивает общественник за кадром.
— Мы людям помогаем! — ответил расклейщик.
На видео две труднорешаемые проблемы: порча фасадов и столбов, а ещё — реклама сомнительной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В мэрии GOROD48 рассказали, что несанкционированная расклейка объявлений наказывается по двум статьям КоАП Липецкой области: «О наказании за расклейку объявлений или иной информации» и «О ситуации, когда собственник или иное ответственное лицо не выполняет работы по ликвидации информации». Размеры штрафов для граждан — от 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.
Станислав Качарин уже не первый год борется с расклейщиками объявлений, предлагающих именно помощь людям. Он считает, что такие реабилитационные центры фактически получают бесплатную рабочую силу. GOROD48 уже рассказывал о подобных историях. Полиция даже однажды проверила обращение липчанина, на глазах которого забрали прохожего, но тот впоследствии заявил, что уехал в рехаб добровольно.
— К ним попадают слабохарактерные: наркоманы и алкоголики. Они не будут обращаться в полицию, их очень тяжело найти, — считает Станислав Качарин.
Одному из неравнодушных к проблеме горожан удалось поговорить с расклейщиком подобных объявлений. Он представился Андреем, рассказал, что живёт в съёмной квартире на улице Полиграфической, которую ему предоставили после того, как он обратился по телефону, указанному в объявлении, которые теперь и расклеивает. По словам Андрея, расклейкой объявлений занимаются обманутые работодателями вахтовики, им нужны деньги на возвращение домой. Андрей был подсобным рабочим на стройке, денег не получил, а его паспорт остался у нанимателя. Чтобы вернуться в родной Тамбов, Андрей и принялся за расклейку. Зарабатывает тысячу в день. Договорился с новым работодателем на неделю.
Станислав Качарин тем временем надеется, что полиция всё же проведёт комплексную проверку рехабов с приглашением общественников. Сейчас подобными объявлениями сплошь заклеены старые районы города и транспортные узлы: КТЗ, грязинская остановка, Новолипецк.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что полиция не получала сообщений об удержании людей в рехабах насильно.
Нет подобных жалоб и в Следкоме.
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