А ещё мужчина скрылся от надзора в Орле.

Отсидевший 9 лет и 3 месяца за убийство 47-летний житель Добровского округа вскоре после освобождения избил бывшую жену. И теперь на полгода вернется в колонию строгого режима за уклонение от надзора и нанесение побоев. Решение вынес Липецкий районный суд.«После освобождения из колонии мужчина причинил побои своей бывшей супруге, а затем нарушил условия административного надзора, установленного в отношении него на срок 10 лет: покинул место жительства и около года скрывался от надзорного органа в Орле», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.