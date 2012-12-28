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Происшествия
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48 минут назад
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После освобождения из девятилетнего заключения добровец избил бывшую жену и снова сел
А ещё мужчина скрылся от надзора в Орле.
«После освобождения из колонии мужчина причинил побои своей бывшей супруге, а затем нарушил условия административного надзора, установленного в отношении него на срок 10 лет: покинул место жительства и около года скрывался от надзорного органа в Орле», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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