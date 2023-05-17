В мэрии Липецка нашли сменщика заместителю мэра Николаю Дергунову

Новым председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства стал Павел Звонарев.

Вчера департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка возглавил Павел Звонарев. Он занял место Николая Дергунова, который в апреле назначен вице-мэром.



33-летний Павел Звонарев работал директором МБУ «Липецкгорсвет». Эту организацию он возглавил в конце ноября 2020 года. В том же году, кстати, Николай Дергунов получил должность председателя департамента.



«Окончив Российскую академию народного хозяйства и госслужбы, по специальности почти не работал. Трудился в центре организации дорожного движения, где занимался автоматизированной системой управления дорожным движением. Сегодня Павел — руководитель «Липецкгорсвета». Уделяет особое внимание монтажу и установлению сетей наружного освещения, их переводу на энергоэффективные источники света», — говорится о нем, как одном из победителей акции «Трудовая слава молодёжи» на портале openlipetsk.