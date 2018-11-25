Неделя 48
57 минут назад
Если каждый займет свое место, появится много вакансий
Итоги недели
На этой неделе никаких громких отставок в областной администрации не случилось. Зато выяснилось, что «Анатолий Погодаев покидает пост ректора ЛГТУ». 57-летний председатель комитета регионального парламента по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи возглавлял ведущий вуз региона десять лет, с 2008 года. И тут же «Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры». На встрече с молодежью в городском Дворце молодежи «Октябрь» он озвучил «рецепт» по сохранению молодежи для области: вузы региона должны готовить специалистов востребованных современной экономикой.
- Сейчас выпускники ведущих московских вузов получают несколько предложений о работе уже на последних курсах, - рассказал Игорь Артамонов. - В Липецкой области по таким специальностям не готовят.
И это - камень в огород уходящему ректору ЛГТУ.
Врио губернатора уже нажил врагов, несмотря на свою политическую юность. Да что там юность, отрочество!
Ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
«Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype». Говорят, запрет обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.
А еще Игорь Артамонов подписал распоряжение об утверждении предельной численности государственных служащих в администрации Липецкой области. «Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц».
- Это общемировая практика, смотреть, как работает аппарат. Мы посмотрели и увидели, что легко можем оптимизировать десять процентов работающих. И это будет первая волна реорганизации, - заметил врио губернатора. - Процесс «усушки» будет продолжаться.
Также Игорь Артамонов сообщил, что из гаража администрации области уже проданы 10 служебных автомобилей и ещ6 16 готовятся к продаже. Автомобилей лишились руководители ряда структурных подразделений администрации области. Часть служебных авто продадут, часть передадут в районные администрации.
- Да, это сопровождалось неким сопротивлением. Люди же привыкли к благам. А я живу в трех километрах от работы и часто прихожу из дома пешком, - заметил руководитель региона.
«Усушка» и «утруска» не всем по душе. Так, «В соцсетях запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики». Очевидно, это вызвано тем, что Игорь Артамонов расстался с начальником этого управления Ольгой Решитько. После этого сразу же поползли слухи о том, что управление молодежной политики ждет ликвидация. И вот запущен флешмоб со словами благодарности в адрес управления. Все они объединены хештегом #спасибо48мол.
Но, конечно, «никто молодежь без внимания - программ поддержки и их финансирования - не оставит», - сообщил GOROD48 руководитель пресс-службы администрации области Михаил Шаршаков. Конечно, не оставит, ведь иначе молодежь уйдет в спайсы или того хуже - в «навальнята»! Поэтому «Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением» - об этом Игорь Артамонов рассказал на встрече с «прикормленной» молодежью в ГДМ «Октябрь». И сейчас врио ищет «мощного лидера», который бы занял должность в новом ведомстве.
Курс на кадровые перемены нового главы региона, еще не отметившего и 100 дней в должности, вызывает отторжение со стороны старой властной элиты. Так, например, «Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий». Мол, Игорь Артамонов в соответствии с Конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева. А вот и вовсе фейк-ньюс: врио губернатора положил себе жалованье как в Сбербанке! Но «Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей». Он заявил GOROD48, что получает ту же зарплату, что и его предшественник Олег Королев - в пересчете на год - 2,5 млн рублей. Врио уверен, что фейки - дело рук недоброжелателей. Неких двух-трех группировок, невзлюбивших его как нового главу региона. Именно эти неназванные люди, по словам Игоря Артамонова, транслируют слухи через социальные сети и федеральные издания.
Держи вот этот подорожник. Щас врежу - сразу приложи!
На этой неделе «Сергею Иванову сплели лапти». На публичных слушаниях по проекту бюджета Липецка на 2019 год липчанин Владимир Станский (несколькими годами ранее он представлялся публике как «раб Божий Владимир») вышел к трибуне с черным целлофановым пакетом и периодически им шурша, вызывал ожидания аудитории. И присутствующих не подвел. В конце своего сумбурного выступления, которое можно сократить до предложения: «Русичи! Грядет война, а патриотическим воспитанием никто не занимается, поэтому выделите гранты на сие богоугодное дело», гражданин Станский вынул из пакета пару лаптей и попросил чиновников передать их как подарок главе Липецка Сергею Иванову. От лаптей муниципальные служащие шарахнулись как черти от ладана и подарок мэру не взяли.
Кстати, ранее Владимир Станский уже передавал мэру подарки. Сначала большую ложку как «символ посадской власти», затем медаль «мастера спорта по обещаниям».
В понедельник GOROD48 сообщил, что «С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день».
- В день мы получаем до 50 обращений. 80 процентов жалоб - на ЖКХ, благоустройство, градостроительную деятельность. Остальные жалобы - это социальная сфера, транспорт, торговля, - сказал чиновникам городской администрации начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков.
Не желая отставать от врио губернатора, запустившего сайт artamonovigor.ru, на котором действует система сбора жалоб и предложений от жителей области, «Администрация города запускает проект «Народный контроль. Открытый Липецк». С его помощью горожане смогут рассказать о проблеме или поделиться своими предложениями по улучшению любой из сфер муниципального хозяйства.
- Это не совсем новый проект, но логичное продолжение платформы «Открытый Липецк», которая с успехом функционирует уже несколько лет, - говорит начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков. - Сегодня активность населения возросла в разы. Люди все чаще приходят не только с просьбами, но вносят конструктивные предложения. Поэтому по распоряжению главы Липецка Сергея Иванова создан портал, который буквально в два клика позволяет рассказать о проблеме и поделиться своим видением ее решения.
Однако игра в демократию тут же откликнулась Сергею Иванову разносом. Случилось это очень публично - на расширенном заседание коллегии мэрии, посвященном итогам развития города за 9 месяцев этого года. Прямо там, в присутствии сотен муниципальных служащих, «Игорь Артамонов раскритиковал Сергея Иванова за большое количество жалоб на мэрию».
- У нас заработал сайт на который мы принимаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворах залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к «Квадре». Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.
- Каковы у нас потребности в трудовых ресурсах? Создаются рабочие места, на которые люди не хотят идти. Это я выяснил в городском центре занятости: есть вакансии, но они не востребованы. Люди жалуются на маленькие зарплаты, и этом есть случаи, когда завезенным из-за пределов области работникам платят по 30-35 тысяч рублей. Хотелось бы активности в развитии спорта. Области - 65 лет, а по внешнему облику города этого не скажешь. Мы разрешили использовать площадь Ленина-Соборную под каток. Но сроки отодвигаются. Проблемы - с исполнительской дисциплиной. Я не чувствую должной отдачи от работы администрации Липецка. Конфликт по 20-й школе показывает, что мы слабо взаимодействуем с общественным мнением, - продолжал нападать на администрацию Липецка Игорь Артамонов.
Свою речь врио губернатора закончил так: «Жалоб на Липецк - 65 процентов. Ваша доля в жалобах населения региона - львиная!».
На следующий день глава Липецка ответил на критику (см. «Сергей Иванов: «Возможности муниципалитета очень ограничены»).
Хорошему Фаберже яйца не мешают
Администрация города берет в 2019 году 1,1 млрд рублей кредитов для погашения ранее взятых кредитов. «Без привлечения займов мэрия Липецка может в любой момент объявить дефолт».
Это выяснилось на уже упомянутых публичных слушаниях по проекту бюджета Липецка на 2019 год. Он таков: доходы - 10,8 млрд рублей, расходы - 11,1 млрд рублей. Дефицит - 311,7 миллиона.
Мэрия собирается взять в следующем году 950 млн рублей кредитов в коммерческих банках и 200 тысяч рублей - в администрации области. Зачем? На строительство нужных городу объемных и плоскостных объектов? Нет. На погашение ранее взятых кредитов! В пояснительной записке к проекту бюджета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова указывает, впрочем, что у нас не всю так плохо, как могло бы показаться: «Предельное значение дефицита бюджета, по Бюджетному кодексу, - 10% от общего годового объема собственных доходов», а у нас - всего-то 7,3%!
Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшится до 2,7 млрд рублей. Финансисты мэрии признают, что увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.
Собственные доходы мэрии вырастут в следующем году на 300 млн рублей и составят 4,6 млрд рублей. Главным образом, казна пополнится за счет двух налогов - на доходы физических лиц и земельного налога. В совокупности эти два налога пополнят бюджет на 3,1 млрд рублей. Остальная сумма набежит по мелочам - от единого налога на вмененный доход, например, в казну попадет 250 млн рублей, от приобретения патентов самозанятыми гражданами - 34,4 миллиона, от налога на имущество физлиц - 230 миллионов, от арендной платы за землю - 265 миллионов, от платы за негативное воздействие на окружающую среду - 24,7 миллиона…
Львиная доля расходов бюджета-2019 придется на департамент образования - 6,2 млрд рублей или на 8,3% больше, чем это ведомство получило в нынешнем году. Департаменту культтуризма перепадет 385 млн рублей (+14,4% по сравнению с этим годом), департаменту физической культуры и спорта - 217,7 миллионов (+3,4%). Не повезет, как это стало уже традиционно, департаменту ЖКХ, которому в который раз срежут финансирование. В этот раз - на 21,1%. Итого ведомству Евгения Лепекина перепадет всего 620 млн рублей. А вот на охрану окружающей среды в кои-то веки подкинули деньжат - мэрия выделила 8,4 млн рублей, или более чем вдвое больше, чем годом ранее. На социальную политику будет направлено на 18,9% средств больше, чем в этом году: 267 миллионов. Прибавку в 3,2% получит финансирование такой статьи расходов как СМИ. В итоге на пиар чиновники выделят 18,2 млн рублей.
Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей). В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупка электробусов. Вместе с тем, в проекте бюджета на следующий год не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счёт («обязаловка», кстати, незаконна).
Игорь Артамонов на этой неделе заявил, что с 1 января работникам общеотраслевых профессий бюджетной сферы, которые не попали в майские указы президента (таких - 46 тысяч человек), повышают зарплату на 10%. Бюджету области это повышение обойдется в 930 000 000 рублей. Не промолчали и в мэрии (см. «В следующем году на 9,5% вырастут зарплаты бюджетников Липецка»). На такую же величину зарплаты бюджетников вырастут в 2020 и 2021 годах.
«...вот и вы говорите!»
Помните этот анекдот? Ну, когда 90-летний дед пришел к сексологу с жалобой на то, что он уже не ходок по женской части? Мол, его сосед, ровесник, говорит, что у него все как в молодости. И врач посоветовал пациенту говорить в ответ то же самое.
На этой неделе чиновники мэрии тоже много говорили.
Так, на этой неделе в горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию чиновники рассказали депутатам сказки о благоустройстве Липецка. Именно что сказки, ведь чиновники пообещали внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы» столько добрых дел, сколько возможно, если бы у них была лампа Алладина вкупе с золотой рыбкой и емелиной щукой! (см. «Через четыре года здесь будет город-сад!»).
Возьмем благоустройство дворов. В этом году департамент ЖКХ мэрии довел до ума всего шесть дворов за средства федерального центра (30 млн рублей) и кое-что сделал еще в 149 дворах за 20 млн рублей, выделенных из муниципального бюджета. Но дальше благоустройство дворов будет носить, как следует из представленной депутатам программы, лавинообразный характер. Так, в 2019 году в Липецке в работу попадут 86 придомовых территорий (первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил депутатам, что это не значит, что все они будут благоустроены комплексно: в некоторых лишь появятся лавочки, и урны), в 2020-м - 342, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339!
В этом году мэрией сделано немало: качественно новый вид получили Театральная площадь, сквер по улице Ворошилова, пространство у Комсомольского пруда, площадь Петра Великого. Совершенно изменилось Городище. В 2019 году мэрия продолжит благоустройство Городища по примеру знаменитого московского парка Зарядье со строительством пешеходного моста через Липовку, общественного пространства у Комсомольского пруда и бульвара по улице Водопьянова (со стороны 15 микрорайона) - их насытят малыми архитектурными формами и спортобъектами. Также продолжится облагораживание Нижнего парка. В числе новых объектов благоустройства - сквер на улице Константиновой, бульвар по улице Коцаря (между школой №30 и детсадом №30). По улицам Большие Ключи и Каменный лог Городище будет соединено с улицей Максима Горького - помимо нового асфальта там появится велодорожка и некая «тропа здоровья».
Но откуда в планах благоустройства 2023 года реализация сразу 17 проектов, а в 2024 году - 18? Думать, что в городскую казну из областного и федерального бюджетов будут накидывать деньги лопатами, может только самый неисправимый оптимист.
А потом уже Сергей Иванов рассказал общественникам о планах дорожных ремонтов мэрии на следующий год (см. «Для реконструкции проспекта Победы будут использованы самые передовые технологии»). Также глава Липецка заявил, что «Все киоски на остановках города приведут к единому стилю» - в противном случае договоры с владельцами киосков будут расторгаться, а по освободившимся местам проводиться аукционы.
Как Деда Мороза встретишь, так тебе и надо!
«На площади Ленина-Соборной к новогодним праздникам зальют каток». Не простой, а очень большой. Об этом в понедельник сообщил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько. Но через несколько дней глава Липецка остудил горячие головы. По его словам, пока это лишь проект, и будет ли он реализован, не известно.
- Каток 30 на 60 на площади Ленина-Соборной обойдется в 12 миллионов. Эти средства мы планируем получить от бизнеса, так как у нас на него денег нет, - сказал Сергей Иванов.
- А давайте сделаем каток из Комсомольского пруда! - предложил мэру общественник Сергей Репка. - В армии силами нескольких десятков солдат я делал великолепные ледяные городки. С пятиметровыми Дедом Морозом и Снегурочкой. Мне нужны только грязный снег и морозы.
- Ну, с грязным снегом у нас проблем не будет, - пошутил глава Липецка.
Кстати, «Никто не хочет украшать Липецк к Новому году» - очередной неудачей завершились тендеры на установку в Липецке трех новогодних елей на площади Ленина-Соборная, зоны у ДС «Звездный» и микрорайона «Университетский». На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признан несостоявшимся. Также ни одного поставщика не заинтересовали 2,1 млн рублей, которые управление главного смотрителя готово заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, украшение улицы Советской.
По планам мэрии Липецка елки в городе должны нарядить к 10 декабря, а разобрать украшения - к 22 января.
- Сейчас выпускники ведущих московских вузов получают несколько предложений о работе уже на последних курсах, - рассказал Игорь Артамонов. - В Липецкой области по таким специальностям не готовят.
И это - камень в огород уходящему ректору ЛГТУ.
Врио губернатора уже нажил врагов, несмотря на свою политическую юность. Да что там юность, отрочество!
Ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
«Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype». Говорят, запрет обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.
А еще Игорь Артамонов подписал распоряжение об утверждении предельной численности государственных служащих в администрации Липецкой области. «Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц».
- Это общемировая практика, смотреть, как работает аппарат. Мы посмотрели и увидели, что легко можем оптимизировать десять процентов работающих. И это будет первая волна реорганизации, - заметил врио губернатора. - Процесс «усушки» будет продолжаться.
Также Игорь Артамонов сообщил, что из гаража администрации области уже проданы 10 служебных автомобилей и ещ6 16 готовятся к продаже. Автомобилей лишились руководители ряда структурных подразделений администрации области. Часть служебных авто продадут, часть передадут в районные администрации.
- Да, это сопровождалось неким сопротивлением. Люди же привыкли к благам. А я живу в трех километрах от работы и часто прихожу из дома пешком, - заметил руководитель региона.
«Усушка» и «утруска» не всем по душе. Так, «В соцсетях запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики». Очевидно, это вызвано тем, что Игорь Артамонов расстался с начальником этого управления Ольгой Решитько. После этого сразу же поползли слухи о том, что управление молодежной политики ждет ликвидация. И вот запущен флешмоб со словами благодарности в адрес управления. Все они объединены хештегом #спасибо48мол.
Но, конечно, «никто молодежь без внимания - программ поддержки и их финансирования - не оставит», - сообщил GOROD48 руководитель пресс-службы администрации области Михаил Шаршаков. Конечно, не оставит, ведь иначе молодежь уйдет в спайсы или того хуже - в «навальнята»! Поэтому «Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением» - об этом Игорь Артамонов рассказал на встрече с «прикормленной» молодежью в ГДМ «Октябрь». И сейчас врио ищет «мощного лидера», который бы занял должность в новом ведомстве.
Курс на кадровые перемены нового главы региона, еще не отметившего и 100 дней в должности, вызывает отторжение со стороны старой властной элиты. Так, например, «Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий». Мол, Игорь Артамонов в соответствии с Конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева. А вот и вовсе фейк-ньюс: врио губернатора положил себе жалованье как в Сбербанке! Но «Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей». Он заявил GOROD48, что получает ту же зарплату, что и его предшественник Олег Королев - в пересчете на год - 2,5 млн рублей. Врио уверен, что фейки - дело рук недоброжелателей. Неких двух-трех группировок, невзлюбивших его как нового главу региона. Именно эти неназванные люди, по словам Игоря Артамонова, транслируют слухи через социальные сети и федеральные издания.
Держи вот этот подорожник. Щас врежу - сразу приложи!
На этой неделе «Сергею Иванову сплели лапти». На публичных слушаниях по проекту бюджета Липецка на 2019 год липчанин Владимир Станский (несколькими годами ранее он представлялся публике как «раб Божий Владимир») вышел к трибуне с черным целлофановым пакетом и периодически им шурша, вызывал ожидания аудитории. И присутствующих не подвел. В конце своего сумбурного выступления, которое можно сократить до предложения: «Русичи! Грядет война, а патриотическим воспитанием никто не занимается, поэтому выделите гранты на сие богоугодное дело», гражданин Станский вынул из пакета пару лаптей и попросил чиновников передать их как подарок главе Липецка Сергею Иванову. От лаптей муниципальные служащие шарахнулись как черти от ладана и подарок мэру не взяли.
Кстати, ранее Владимир Станский уже передавал мэру подарки. Сначала большую ложку как «символ посадской власти», затем медаль «мастера спорта по обещаниям».
В понедельник GOROD48 сообщил, что «С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день».
- В день мы получаем до 50 обращений. 80 процентов жалоб - на ЖКХ, благоустройство, градостроительную деятельность. Остальные жалобы - это социальная сфера, транспорт, торговля, - сказал чиновникам городской администрации начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков.
Не желая отставать от врио губернатора, запустившего сайт artamonovigor.ru, на котором действует система сбора жалоб и предложений от жителей области, «Администрация города запускает проект «Народный контроль. Открытый Липецк». С его помощью горожане смогут рассказать о проблеме или поделиться своими предложениями по улучшению любой из сфер муниципального хозяйства.
- Это не совсем новый проект, но логичное продолжение платформы «Открытый Липецк», которая с успехом функционирует уже несколько лет, - говорит начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков. - Сегодня активность населения возросла в разы. Люди все чаще приходят не только с просьбами, но вносят конструктивные предложения. Поэтому по распоряжению главы Липецка Сергея Иванова создан портал, который буквально в два клика позволяет рассказать о проблеме и поделиться своим видением ее решения.
Однако игра в демократию тут же откликнулась Сергею Иванову разносом. Случилось это очень публично - на расширенном заседание коллегии мэрии, посвященном итогам развития города за 9 месяцев этого года. Прямо там, в присутствии сотен муниципальных служащих, «Игорь Артамонов раскритиковал Сергея Иванова за большое количество жалоб на мэрию».
- У нас заработал сайт на который мы принимаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворах залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к «Квадре». Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.
- Каковы у нас потребности в трудовых ресурсах? Создаются рабочие места, на которые люди не хотят идти. Это я выяснил в городском центре занятости: есть вакансии, но они не востребованы. Люди жалуются на маленькие зарплаты, и этом есть случаи, когда завезенным из-за пределов области работникам платят по 30-35 тысяч рублей. Хотелось бы активности в развитии спорта. Области - 65 лет, а по внешнему облику города этого не скажешь. Мы разрешили использовать площадь Ленина-Соборную под каток. Но сроки отодвигаются. Проблемы - с исполнительской дисциплиной. Я не чувствую должной отдачи от работы администрации Липецка. Конфликт по 20-й школе показывает, что мы слабо взаимодействуем с общественным мнением, - продолжал нападать на администрацию Липецка Игорь Артамонов.
Свою речь врио губернатора закончил так: «Жалоб на Липецк - 65 процентов. Ваша доля в жалобах населения региона - львиная!».
На следующий день глава Липецка ответил на критику (см. «Сергей Иванов: «Возможности муниципалитета очень ограничены»).
Хорошему Фаберже яйца не мешают
Администрация города берет в 2019 году 1,1 млрд рублей кредитов для погашения ранее взятых кредитов. «Без привлечения займов мэрия Липецка может в любой момент объявить дефолт».
Это выяснилось на уже упомянутых публичных слушаниях по проекту бюджета Липецка на 2019 год. Он таков: доходы - 10,8 млрд рублей, расходы - 11,1 млрд рублей. Дефицит - 311,7 миллиона.
Мэрия собирается взять в следующем году 950 млн рублей кредитов в коммерческих банках и 200 тысяч рублей - в администрации области. Зачем? На строительство нужных городу объемных и плоскостных объектов? Нет. На погашение ранее взятых кредитов! В пояснительной записке к проекту бюджета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова указывает, впрочем, что у нас не всю так плохо, как могло бы показаться: «Предельное значение дефицита бюджета, по Бюджетному кодексу, - 10% от общего годового объема собственных доходов», а у нас - всего-то 7,3%!
Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшится до 2,7 млрд рублей. Финансисты мэрии признают, что увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.
Собственные доходы мэрии вырастут в следующем году на 300 млн рублей и составят 4,6 млрд рублей. Главным образом, казна пополнится за счет двух налогов - на доходы физических лиц и земельного налога. В совокупности эти два налога пополнят бюджет на 3,1 млрд рублей. Остальная сумма набежит по мелочам - от единого налога на вмененный доход, например, в казну попадет 250 млн рублей, от приобретения патентов самозанятыми гражданами - 34,4 миллиона, от налога на имущество физлиц - 230 миллионов, от арендной платы за землю - 265 миллионов, от платы за негативное воздействие на окружающую среду - 24,7 миллиона…
Львиная доля расходов бюджета-2019 придется на департамент образования - 6,2 млрд рублей или на 8,3% больше, чем это ведомство получило в нынешнем году. Департаменту культтуризма перепадет 385 млн рублей (+14,4% по сравнению с этим годом), департаменту физической культуры и спорта - 217,7 миллионов (+3,4%). Не повезет, как это стало уже традиционно, департаменту ЖКХ, которому в который раз срежут финансирование. В этот раз - на 21,1%. Итого ведомству Евгения Лепекина перепадет всего 620 млн рублей. А вот на охрану окружающей среды в кои-то веки подкинули деньжат - мэрия выделила 8,4 млн рублей, или более чем вдвое больше, чем годом ранее. На социальную политику будет направлено на 18,9% средств больше, чем в этом году: 267 миллионов. Прибавку в 3,2% получит финансирование такой статьи расходов как СМИ. В итоге на пиар чиновники выделят 18,2 млн рублей.
Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей). В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупка электробусов. Вместе с тем, в проекте бюджета на следующий год не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счёт («обязаловка», кстати, незаконна).
Игорь Артамонов на этой неделе заявил, что с 1 января работникам общеотраслевых профессий бюджетной сферы, которые не попали в майские указы президента (таких - 46 тысяч человек), повышают зарплату на 10%. Бюджету области это повышение обойдется в 930 000 000 рублей. Не промолчали и в мэрии (см. «В следующем году на 9,5% вырастут зарплаты бюджетников Липецка»). На такую же величину зарплаты бюджетников вырастут в 2020 и 2021 годах.
«...вот и вы говорите!»
Помните этот анекдот? Ну, когда 90-летний дед пришел к сексологу с жалобой на то, что он уже не ходок по женской части? Мол, его сосед, ровесник, говорит, что у него все как в молодости. И врач посоветовал пациенту говорить в ответ то же самое.
На этой неделе чиновники мэрии тоже много говорили.
Так, на этой неделе в горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию чиновники рассказали депутатам сказки о благоустройстве Липецка. Именно что сказки, ведь чиновники пообещали внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы» столько добрых дел, сколько возможно, если бы у них была лампа Алладина вкупе с золотой рыбкой и емелиной щукой! (см. «Через четыре года здесь будет город-сад!»).
Возьмем благоустройство дворов. В этом году департамент ЖКХ мэрии довел до ума всего шесть дворов за средства федерального центра (30 млн рублей) и кое-что сделал еще в 149 дворах за 20 млн рублей, выделенных из муниципального бюджета. Но дальше благоустройство дворов будет носить, как следует из представленной депутатам программы, лавинообразный характер. Так, в 2019 году в Липецке в работу попадут 86 придомовых территорий (первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил депутатам, что это не значит, что все они будут благоустроены комплексно: в некоторых лишь появятся лавочки, и урны), в 2020-м - 342, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339!
В этом году мэрией сделано немало: качественно новый вид получили Театральная площадь, сквер по улице Ворошилова, пространство у Комсомольского пруда, площадь Петра Великого. Совершенно изменилось Городище. В 2019 году мэрия продолжит благоустройство Городища по примеру знаменитого московского парка Зарядье со строительством пешеходного моста через Липовку, общественного пространства у Комсомольского пруда и бульвара по улице Водопьянова (со стороны 15 микрорайона) - их насытят малыми архитектурными формами и спортобъектами. Также продолжится облагораживание Нижнего парка. В числе новых объектов благоустройства - сквер на улице Константиновой, бульвар по улице Коцаря (между школой №30 и детсадом №30). По улицам Большие Ключи и Каменный лог Городище будет соединено с улицей Максима Горького - помимо нового асфальта там появится велодорожка и некая «тропа здоровья».
Но откуда в планах благоустройства 2023 года реализация сразу 17 проектов, а в 2024 году - 18? Думать, что в городскую казну из областного и федерального бюджетов будут накидывать деньги лопатами, может только самый неисправимый оптимист.
А потом уже Сергей Иванов рассказал общественникам о планах дорожных ремонтов мэрии на следующий год (см. «Для реконструкции проспекта Победы будут использованы самые передовые технологии»). Также глава Липецка заявил, что «Все киоски на остановках города приведут к единому стилю» - в противном случае договоры с владельцами киосков будут расторгаться, а по освободившимся местам проводиться аукционы.
Как Деда Мороза встретишь, так тебе и надо!
«На площади Ленина-Соборной к новогодним праздникам зальют каток». Не простой, а очень большой. Об этом в понедельник сообщил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько. Но через несколько дней глава Липецка остудил горячие головы. По его словам, пока это лишь проект, и будет ли он реализован, не известно.
- Каток 30 на 60 на площади Ленина-Соборной обойдется в 12 миллионов. Эти средства мы планируем получить от бизнеса, так как у нас на него денег нет, - сказал Сергей Иванов.
- А давайте сделаем каток из Комсомольского пруда! - предложил мэру общественник Сергей Репка. - В армии силами нескольких десятков солдат я делал великолепные ледяные городки. С пятиметровыми Дедом Морозом и Снегурочкой. Мне нужны только грязный снег и морозы.
- Ну, с грязным снегом у нас проблем не будет, - пошутил глава Липецка.
Кстати, «Никто не хочет украшать Липецк к Новому году» - очередной неудачей завершились тендеры на установку в Липецке трех новогодних елей на площади Ленина-Соборная, зоны у ДС «Звездный» и микрорайона «Университетский». На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признан несостоявшимся. Также ни одного поставщика не заинтересовали 2,1 млн рублей, которые управление главного смотрителя готово заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, украшение улицы Советской.
По планам мэрии Липецка елки в городе должны нарядить к 10 декабря, а разобрать украшения - к 22 января.
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